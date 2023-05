Silvina Luna se quebró en vivo al relatar su dramático estado de salud

Silvina Luna formó parte de una entrevista íntima con Ángel de Brito en LAM (América TV), y entre lágrimas, aunque con la firmeza de que todo va a estar bien, la modelo relató el dramático estado de salud que atraviesa.

"Se ha hablado mucho de que necesitaba un trasplante urgente y no es así, tengo que resolver otro problema de salud que es una bacteria, y hasta el momento que no resuelva eso no me puedo trasplantar", comenzó y sobre su presente entre diálisis y médicos, reflexionó "estoy conociendo un mundo que desconocía, personas que están en la misma que yo... veo niños en diálisis y me pasa lo que le pasa a un montón de personas".

"Nunca pensé que iba a ser tan pronto la diálisis. Mi rutina era diferente", dijo y relató que tenía sólo hipercalcemia y controles periódicos, aunque todo cambió de un día para el otro.

"Antes que me diagnosticaran me hicieron una biopsia de riñón, y me dijeron que mis riñones estaban calcificados, los dos, y tenía que entrar en diálisis", relató y se quebró cuándo Ángel le preguntó qué pasó ahí con Silvina.

"Primero peleaba con la situación, iba muy triste pero después uno se va acostumbrando. Te vas sintiendo que estás en la misma que otros. Y hay momentos de aceptación y otros donde digo, estoy viviendo una pesadilla.

Pero estoy firme, de pie, y siempre salir adelante aunque tenga recaídas. Son muchos los buenos momentos que busco en el día a día. Compartir con la gente que quiero me hace muy bien".

Silvina confesó que en diálisis busca la comodidad con las herramientas que tiene, aunque reconoció que desde que comenzó con las sesiones comenzó con un dolor crónico que sufrió mucho y todavía sufre. "Fue muy duro porque se hizo crónico, todos los días siento un fuerte dolor en piernas y espalda y no se lo deseo a nadie"

"Cuando uno vive con dolor no podés pensar en nada. Ahora están en la búsqueda de los analgésicos que le den en la tecla. Mi vida transcurre entre médicos, me tengo que buscar un novio médico", bromeó y reconoció que hay días que le cuesta mucho ir a diálisis, aunque el apoyo de su gente, como su hermano y sus amigos, son su pilar y se quebró al hablar de él.

Embed Silvina Luna mano a mano con Ángel cuenta su dramático estado de salud



“Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida”.



“Me despierto y pienso que estoy viviendo una pesadilla”.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/1S9tG3wETA — América TV (@AmericaTV) May 16, 2023

El estremecedor video de Silvina Luna en diálisis: "Esta máquina me está ayudando a vivir"

Silvina Luna se encuentra en la lista de espera del INCUCAI para recibir un trasplante de riñón, producto de la mala praxis de Aníbal Lotocki, a quien denunció en la Justicia y fue condenado a cuatro años de prisión por el Tribunal Oral Criminal 28 por lesiones graves que sufrieron cuatro pacientes que pasaron por su clínica.

En este contexto, este miércoles Silvina compartió un fuerte video en su cuenta de Instagram donde mostró la sesión de diálisis que realiza por cuatro horas y tres veces por semana hasta que pueda trasplantarse.

"Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pasé a una etapa de aceptación de lo que es", precisó la actriz en su posteo.

"Esta máquina que tengo conectada a mí, hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir", remarcó con valentía.

Y explicó: "Esto lo hago 3 veces por semana 4 horas. Hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes".

"Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más. A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más... Esto es día a día en base a como me siento organizo el día. Mándenme buena energía Y de esta salimos!", cerró su mensaje.

Y en el video comentó: "Estoy en diálisis. Es una máquina que está acá y lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón, que me está ayudando a vivir".

"Lo tomo así, le agradezco a esta máquina e imagino que me está haciendo todo lo mejor posible. Hay muchas personas en la sala y se divide con un biombo de plástico. Tengo cuatro horitas acá", finalizó la actriz.