Esta vez el abogado fue el más votado, sacándole 6 de diferencia a Massera. Ibañez apenas obtuvo 4 y hubo 8 en blanco. Nuevo cuarto intermedio.

Sin definición en la UNPSJB: a Fleitas le faltaron 4 votos

Gustavo Fleitas fue el más votado en la segunda vuelta para elegir nuevo rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). El abogado consiguió 32 votos, quedando a 4 de los necesarios 36: la mitad más uno de los asambleístas.

Segunda quedó esta vez la profesora de Geografía Cristina Massera, con 32. Consiguió 12 más que en la primera votación.

Tercero fue el candidato de Trelew, Julio Ibañez. El contador apenas logró 4 votos; es decir 15 menos que en la primera vuelta.

También disminuyeron los votos en blanco. Habían sido 12 y ahora fueron 8.

De este modo, habrá tercera vuelta. En principio se pidió un nuevo cuarto intermedio de media hora y luego se produciría la tercera ronda, donde es muy posible que ya no se postule Ibañez, con lo cual sus 4 votos pasarían a tener una importancia clave, ya que fue el número que le faltó a Fleitas para ser electo poco después de las 18 de este jueves.

En caso de que ello no ocurra, es muy posible que se pase a un cuarto intermedio hasta el lunes.

Los 70 asambleistas representan a las cinco facultades de la UNPJSB: Humanidades y Ciencias Sociales; Ingeniería; Ciencias Naturales y de la Salud; Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas.