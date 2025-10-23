Gustavo Fleitas es el nuevo rector de la UNPSJB

Obtuvo 39 votos contra 28 de Cristina Massera en la tercera ronda de sufragios para elegir a la máxima autoridad de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Adriana Pajares lo acompañará como vicerrectora.

El abogado Gustavo Fleitas fue electo este jueves como rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Obtuvo 39 votos de los asambleístas contra 28 de la geógrafa Cristina Massera y de tres votos en blanco, en la tercera vuelta de votación. Fue luego de que en dos oportunidades ninguno de los candidatos alcanzara la diferencia mínima para erigirse como sucesor de Lidia Blanco.

El representante de la Facultad de Ciencias Jurídicas regirá los destinos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en el periodo 2025-2029.

Estará acompañado en su gestión por Adriana Pajares, de la Facultad de Ingeniería, quien resultó electa como vicerrectora.