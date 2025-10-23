Hay tres candidatos a rectores: se empieza a votar

Finalmente son tres los candidatos a suceder a Lidia Blanco. Se trata de la profesora de Geografía Cristina Massera, el abogado Gustavo Fleitas y el contador Julio Ibañez. En la primera votación, si alguno consigue 36 votos quedará consagrado.

La asamblea universitaria comenzó poco después de las 15 y en su transcurso se propuso en primer lugar a Cristina Beatriz Massera como rectora para el período que concluye en 2029. Se destacó la experiencia y profesionalidad de esta profesora de Geografía que actualmente se desempeña como secretaria de Bienestar Universitario.

A continuación, se mocionó al abogado Gustavo Fleitas para el mismo cargo. Se trata de quien hoy es decano de la facultad de Ciencias Jurídicas. Se destacó su dedicación y compromiso que lo ha llevado, por ejemplo, a dictar clases a personas en situación de encierro.

Por último, se postuló a Julio Ricardo Ibañez, quien fue decano de la facultad de Ciencias Económicas hasta este año. Es un investigador categoría 3, director de diversos proyectos orientados a la provincia y la región. Ocupó además diversos cargos nacionales, provinciales y municipales en Trelew durante los últimos 20 años.

“Frente a una continuidad desgastada, la propuesta de Ibañez es seria. Podemos recuperar el protagonismo de nuestra universidad y proyectarla”, sostuvo su auspiciante.

Poco antes de las 16 comenzó la votación. Se necesitan 36 votos para no recurrir a una segunda votación.