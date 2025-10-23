Cristina Massera sacó un voto de diferencia, pero no llegó a 36

Habrá segunda vuelta para elegir a las nuevas autoridades de la Universidad San Juan Bosco.

La profesora Cristina Massera obtuvo 20 votos, uno más que el abogado Gustavo Fleitas y el contador Julio Ibañez. En tanto, 12 asambleistas votaron en blanco.

Como nadie alcanzó la mitad más uno de los votos (36 de 70), será necesaria una segunda vuelta para saber quién sucederá a la enfermera Lidia Blanco. Se pidió un cuarto intermedio de media hora y a las 17 comenzará la nueva votación.

En el interín se producen negociaciones entre los sectores en pugna y no se descartan alianzas –como ha ocurrido en el pasado- para llegar a la cifra mágica. Inclusive algún candidato podría declinar su postulación.

El primer voto que se abrió fue para Massera y hasta el décimo tercero hubo una disputa pareja con Ibañez. Fleitas recién obtuvo su primer voto al llegar al sobre 14, pero desde allí parecía cortarse. No obstante, Massera fue repuntando y en el sprint final surgió el contador de Trelew para llegar a un virtual triple empate en la primera vuelta.