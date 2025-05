Sofía Gambino busca representar a la UNPSJB en Alemania en vóley

La comodorense Sofía Gambino estudia Licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) en Comodoro Rivadavia, integra el programa “Doble Carrera” y fue seleccionada por la Federación Internacional de Deportes Universitarios para viajar a Berlín (Alemania) y competir en vóley. Ahora, se reunió con el titular de Comodoro Deportes y consiguió apoyo para este intercambio deportivo.

Fue alumna en el Colegio Provincial 732 del barrio Laprida, entrenó en el gimnasio Köening con el técnico Adrián Rasgido, luego en el Domingo Savio con el profesor Marcelo Leiva y su pasión por el vóley la llevó a unirse al programa “Doble Carrera” en la UNPSJB, donde cursa el segundo año de la Licenciatura en Enfermería.

“Me encanta el deporte y quiero recibirme, disfrutando del deporte que me gusta. Entreno por el momento recreativo en la Universidad, aunque priorizar lo competitivo estaría bueno. Ahora se dio la posibilidad de un viaje deportivo. Es ir a competir a Berlín (Alemania). Se hace el 13 de julio, es un grupo de argentinas de Buenos Aires, Río Negro, por ahora de Comodoro soy la única que le llegó la convocatoria”, cuenta Sofía Gambino.

“CREO QUE SE PUEDE DAR Y NO TENGO MUCHO TIEMPO”

El programa "Doble Carrera" en las universidades argentinas es una iniciativa que permite a estudiantes, deportistas de alto y mediano rendimiento, cursar una carrera académica y deportiva de forma simultánea.

“Pasé por varios clubes, tuve como entrenadores a Adrián Rasgido en Laprida, también a Marcelo Leiva y Carina Montecino. Comencé a entrenar en inferiores cuando tenía 12 años, participando en los Juegos EPADE, y también fui convocada en Araucanía. Me anoté en el programa Doble Carrera hace como dos años, con la esperanza de poder representar a la Argentina en vóley universitario, pero no creía que se podía dar, pero llegó la invitación. La Universidad no puede ayudarme. Por eso vine a reunirme con el profesor Hernán Martínez”, resumió.

“La reunión fue muy buena, me dio una solución y me ayudará. Ahora tengo que hablar bien con la coordinadora que me convocó, después tendría que sacar los pasajes para viajar y Comodoro Deportes me va a reintegrar el importe gastado. Hoy, creo que se puede dar. En un porcentaje diría que es más de un cincuenta por ciento”, dijo Sofía Gambino, que de concretarse el viaje estaría ausente por dos semanas.