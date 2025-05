Pablo Tahir clasificó al Nacional de Levantamiento Olímpico

Tres atletas comodorenses de la Escuela de Levantamiento de Pesas de Comodoro Rivadavia participaron del Torneo Regional Federativo en Río Gallegos. Con el acompañamiento de la referente Cinthia Cádiz, tuvieron una destacada actuación Mirko y Amarú Ruiz (Sub 12 y Sub 15), mientras que el Sub 20 Pablo Tahir, con grandes marcas en arranque y envión, consiguió el boleto al Nacional que será en octubre.