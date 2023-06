Sol Fijo: "lo hice para cuidarme emocionalmente y para cuidar a mi familia"

Durante el año pasado Piñón Fijo estuvo en el ojo de la tormenta por recibir una fuerte denuncia por maltrato de parte de sus hijos, Sol y Jere, después de su reclamo por no poder ver a sus nietos. De ahí en más la situación devino en un drama familiar en el que también estuvo involucrada su ex esposa. Un año más tarde, la hija del animador infantil reapareció y habló del conflicto familiar.

“Yo he decidido no hablar del tema más de lo que ya hablé, más de lo que me expuse. No quise hacerlo en su momento, pero no me quedó más remedio, y desde ese momento he decidido no exponerme más”, comenzó diciendo Sol en una entrevista con Juan Etchegoyen en "Metro Live", de Radio Mitre.

Y explicó: “Lo hice para cuidarme emocionalmente y para cuidar a mi familia, mi casa y mis hijos. Nunca quise exponerme desde ese lugar. Hay gente que ha interpretado que yo he comenzado con mi carrera desde lo que pasó el año pasado en cadena nacional", expresó sobre la exposición que obtuvo al sacar a la luz el tema.

"Hace seis años que me animé a emprender este camino de independencia, por lo que quiero defenderme y construir desde ese lugar, cantándole a las familias. Desde lo otro prefiero reservarlo y guardarme, porque realmente es muy doloroso”, admitió la artista, que antes trabajaba junto a su padre.

Sobre la denuncia, señaló firme: “No quiero hablar más de ese tema. A partir de lo que pasó el año pasado es inevitable la pregunta, pero no quiero ahondar en esos temas tristes y hay gente que me está mirando: mi mamá cuidando a mi hijo y la otra abuela también. Siempre quise que esté puertas para adentro y me tuve que exponer y no me gustó”, respondió al respecto la animadora infantil, quien también se disculpó por no dar declaraciones en esa línea.

Y cerró: “Me refugio todos los días en Germán (su pareja), en mis hijos y en mi equipo de trabajo muy humano. Me siento muy orgullosa de la familia que construí, me sostiene y me contiene. Es mi guarida”, finalizó la nota Sol Fijo sobre cómo sobrelleva el conflicto con su padre.