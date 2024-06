Soledad Matthysse defenderá su título mundial en Trelew

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, brindó su pleno respaldo a la campeona del mundo superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Soledad “Itaka” Matthysse, para que defienda su título en la ciudad de Trelew.

La confirmación del apoyo de la provincia para organizar tan significativa pelea, se dio recientemente cuando el gobernador se acercó a la sede de Chubut Deportes para saludar a la flamante campeona mundial, quien mantenía una reunión con el presidente del organismo provincial, Milton Reyes.

“Fue una grata sorpresa y le agradecemos mucho al gobernador Ignacio Torres que se haya salido de su agenda para tomarse unos minutos y venir a saludarnos. Y también por darnos su total respaldo a la posibilidad de combatir en Trelew. Es un gesto muy significativo que valoro mucho”, subrayó Matthysse.

La “Itaka” agradeció, además, la posibilidad de que Trelew se convierta en el escenario para realizar su primera defensa de su título del mundo, resaltando además el recibimiento brindado este martes junto a su esposo y entrenador, Mario Narváes, y su mamá Doris Steimbach.

“Como ocurre siempre que venimos, Milton Reyes nos recibe muy bien, con propuestas. Es un sueño para mí pelear ante mi gente, que siempre me preguntan cuándo voy a pelear en la ciudad” dijo, tras volver a destacar el respaldo del gobernador

GRAN MOMENTO

La campeona del mundo habló además “del gran momento” que atraviesa en su carrera deportiva. “La verdad que cumplí el sueño de pelear en Estados Unidos y muy contenta de conseguir el título mundial que logramos junto a Mario. Ahora se abren muchas puertas para más peleas internacionales, así que ya estamos trabajando para ese objetivo”.

Además, aseguró sentirse “muy bien, con muchas ganas de seguir superándome y trabajar junto a mi equipo, para poder llegar a Las Vegas a pelear algo importante. Me siento plena, con buena salud y eso es algo muy positivo”.

Por último, la campeona mundial señaló: “Mario significa todo en mi carrera deportiva y se lo agradezco siempre, porque si no lo tuviera en mi rincón, para que me guíe en todas mis peleas y en el gimnasio, creo que no hubiese conseguido todo esto. La verdad que es muy importante en ese sentido”.