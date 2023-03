Suar se cansó de Mirtha Legrand y no se contuvo

El Trece arde por la interminable crisis de rating que sufre hace varios meses y Adrián Suar es el gran apuntado por los resultados. En ese contexto, el gerente de programación se hartó y disparó munición gruesa contra el clan Legrand, encabezado por Mirtha y custodiado por Nacho Viale, debido a las complicaciones que tiene para lograr la vuelta de la "Diva de los Almuerzos" a la televisión.

El canal del Grupo Clarín cerró un mes de febrero de terror y terminó muy por detrás de Telefe en materia de audiencia, y en la emisora piden a Adrián Suar el regreso de caras importantes como Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli. Sin embargo, las negociaciones con la "Chiqui" y su nieto y principal productor no vienen nada bien. Las idas y vueltas en la puja resintieron la relación y el también actor explotó en una entrevista.

Suar habló con Socios del Espectáculo y no pudo esquivar la pregunta con respecto al futuro de las grandes figuras en la señal. "Quería hablar un poco del tema de la programación: ¿qué pasa con Mirtha Legrand? ¿Qué pasa con Marcelo Tinelli? ¿Cómo lo ves? Sé que todo el mundo te pregunta por lo mismo", preguntó Adrián Pallares.

Sin contemplación, el gerente de programación de El Trece fue contundente con el clan Legrand, aunque tuvo más piedad con Tinelli. "Bueno, son cosas normales. Son figuras importantes de la televisión argentina. Marcelo este año, por lo menos hasta septiembre u octubre, no creo que esté en la pantalla. Hablamos la semana pasada. Seguramente (esté), veremos qué va a hacer. Todavía no lo tiene claro. Quedó la puerta abierta. Puede estar este año como no", explicó Suar sobre el conductor.

"Él no está contractualmente atado ahora", indicó Rodrigo Lussich. El productor confirmó la situación y señaló que "siempre el diálogo está abierto". "Podemos hablar con la sinceridad con que lo hacemos siempre. Siempre voy a querer tenerlo en el canal", resaltó, antes de dejar en evidencia las diferencias con Mirtha Legrand y Nacho Viale.

"¿Qué traba tanto la vuelta?", consultó Lussich. Suar fue fulminante: "Nacho Viale es el que representa a Mirtha y es quien se encarga de todas las situaciones económicas. Nosotros queremos hacer el programa en el canal, ver los detalles logística lógica de Mirtha. Cosas de cómo ella tendría que estar en el estudio y después cosas económicas que las sigue el área de comerciales del canal, como fue toda la vida".

Tras poner bajo la mira al nieto de Legrand, el también director culminó su respuesta con mazazo. "Ojalá pueda estar y sino es como yo se lo dije a ella en privado: 'Mirtha, arreglá donde más feliz te haga'. Si lo económico está por encima de otras cosas, bueno, es así, pero yo la quiero tener", disparó.