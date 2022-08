Tani Fernández protagoniza la campaña de un perfume francés

La marca francesa de perfumes Jean-Paul Gaultier eligió a Tani Fernández Luchetti como figura principal de la nueva campaña publicitaria de la firma. La novedad fue celebrada en sus redes sociales por Tani, hije del Presidente, quien interpeló a sus seguidores: "Una flor silvestre de piel aterciopelada, una musa terriblemente singular ¿Lo probarían?".

La producción fotográfica fue realizada en el Delta del Tigre, más precisamente en la Isla El Descanso. La publicidad de la fragancia "La Belle Fleur Terrible" tuvo como figura central a Tani, pero también participaron la actriz Brenda Asnicar y la locutora Evelyn Botto.

En tanto, las fotos de la línea masculina del perfume Le Beau fueron protagonizadas por los influencers Victorio D’Alessandro, Gregorio Barrios y Diego Domínguez.

Hace un año, Tani Fernández Luchetti, también conocide como Dyzhy por su alter ego drag queen, gestionó su DNI no binario, luego de que el Gobierno nacional presentara oficialmente los nuevos documentos que reconocen a este tipo de identidades.

"Está bueno entender que un plástico no dice quién soy, pero me ampara en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad, entonces yo estoy muy feliz", había expresado en la red social. Ahora, su DNI lleva una letra "X" en la categoría "sexo".

“No me considero hombre, me considero persona no binaria”, dijo entonces en un vivo de Instagram. En esa oportunidad, remarcó que aunque se necesitará tiempo para que este cambio se naturalice, ya que la gente "tiene que deconstruirse", resulta importante que el Estado dé el primer paso en reconocer este tipo de derechos.