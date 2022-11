Tras el furioso cruce con Alfa, acusan a la Tora de doble moral

En las últimas horas Lucila Belén Villar, más conocida como "La Tora", cruzó a Alfa en Gran Hermano, tras la eliminación de Juan del reality. La joven comenzó a gritarle a Alfa mientras este estaba en la cocina con Romina trayendo a colación el repudiable comentario que él le hizo a Coti días atrás, situación que lo llevó a estar en placa directa. La misma Constanza pidió que no la metieran en su cruce. "Hay cosas que no se llaman broma, esa es la gravedad que no entendés. Tenés que pedir disculpas y ya", le dijo.

Sin embargo, en las últimas horas se viralizó un video de Lucila, la Tora, que generó polémica y en el que hace referencia a “los menores que te comas”. En el video que ella misma subió a su cuenta de TikTok se la ve vestida de amarillo posando frente a cámara mientras se pone unos lentes oscuros. En la imagen, está la inscripción: “Y recuerden amiguitos, los menores que te comas no cuentan como ganado, son terneritos”. De inmediato generó rechazo en las redes sociales y la tildaron de doble moral.

Hace una semana, Alfa tuvo comentarios de acoso contra Coti. “Mirá Cotita, 10 de circunferencia. Un desodorante”, dijo el participante, mientras ella estaba acostada con el Conejo en la cama.

Maxi lo frenó en ese momento, pero el hombre de 60 años reaccionó diciendo que era un chiste. Luego, Nacho y varios integrantes más de la casa lo increparon, pero él sostenía que no había dicho eso y que se trataba de una broma. “Coti te pido disculpas a vos, pero cuando yo llegué estaban todos jodiendo con la 'tararira', la 'anguila' y esas cosas. No quería faltarte el respeto”, se excusó el participante.

Los dichos ofensivos contra Constanza Romero generaron las repercusiones inmediatas en la casa. Se generó una discusión interna entre los chicos y las chicas para ver quiénes habían defendido a La correntina de 20 años y quiénes habían reaccionado de manera indiferente, o peor todavía, justificando a Walter Santiago.

A continuación, Alfa fue citado al confesionario. Allí Gran Hermano le dijo que “Te convoqué para referirme a la situación que mantuviste con Coti. No voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos o mantengas ese tipo de conductas en mi casa. El reglamento es muy claro sobre los límites del comportamiento. Se te aplicará una sanción, que será comunicada en su debido momento”, cerró el monólogo la voz en off del reality sin darle posibilidad de defensa en ese momento.

Antes de seguir con el juego, Gran Hermano entró a la casa en vivo para comunicar su decisión. “Ocurrió un episodio inaceptable en esta competencia que te tuvo como protagonista dentro de la casa”, arrancó, ante la atención de todos los participantes. “Mi decisión Walter, es que estás nominado”, cerró antes de despedirse.

“No te sientas culpable porque vos no hiciste nada. Vení, dame un beso. Podés mirarme a los ojos y seguir normal. Yo ya te pedí disculpas en privado y lo hago de nuevo en público”, le dijo Walter a Coti, quien se sentía responsable por el castigo que recibió el participante.