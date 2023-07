Un campeón estaría manteniendo un romance con La Joaqui

Uno de los jugadores de la selección argentina campeona del mundo en Qatar estaría iniciando un romance con la popular cantante, La Joaqui. Un detalle en una foto confirmaría la relación entre el joven futbolista y la cantante, compositora y actriz argentina, quien en el último tiempo se bajó de los escenarios por un tema de salud.

El futbolista en cuestión es Thiago Almada, de 22 años y quien quedó en el centro de la escena de los principales portales tanto deportivos como de espectáculos por una serie de imágenes que coinciden con la vida cotidiana de la cantante. Quien sacó a la luz este incipiente supuesto noviazgo fue la periodista Estefi Berardi.

“Miren el fondo de esta foto de La Joaqui, que reapareció en redes. Si le hacen zoom, pueden verlo desde sus casas, abajo a la izquierda está el cuadro de la Selección con alguien dándole un beso a la copa…”, reveló en el programa Mañanísima. En la imagen, se la puede ver a la artista en ropa interior y en una cama que aparentemente no sería la de ella. Esto no hizo más que alimentar los rumores.

“Ese cuadro, esa copa, son los mismos que tiene Almada en su casa. El mismo. Mi fuente me dice que están conociéndose, hablando, y que esto data de hace dos meses. Me encanta. Los dos solteros, los dos divinos, cada uno la rompe en lo suyo… ¡Me encantan! Les re veo futuro”, continuó la panelista de Carmen Barbieri.

Además de esta esclarecedora imagen, hubo otras dos fotos que los fanáticos no dejaron pasar. Estas fueron subidas por los propios protagonistas, en tiempos diferentes, pero que no harían más que confirmar el romance. Se trata de un buzo muy particular, que contiene un tigre y letras amarillas en la parte de la cintura.

“Nadie salió a desmentirme, a decir que son amigos. Ahora me están diciendo que no solo estarían empezando a conocerse, sino que ya estarían planeando un viaje juntos”, agregó Estefi Berardi.

Thiago Almada se encuentra de vacaciones en el país y en poco tiempo deberá emprender su viaje rumbo a los Estados Unidos para integrarse a su equipo, el Atlanta United de la Major League Soccer. Sin embargo, según la prensa europea, el Milan de la Serie A de Italia lo tendría en su planes por expreso pedido de su entrenador, Stefano Pioli.

Con tan solo 17 años, Almada debutó en la primera división de Vélez Sarsfield en 2018. En el Fortín tras su salto desde las divisiones inferiores jugó 100 partidos y marcó 24 goles. Fue uno de los mejores jugadores del equipo conducido por Gabriel Heinze. Esto le valió la convocatoria a la selección nacional.

El mediocampista debutó en la selección argentina el 24 de septiembre de 2022 ante Honduras en un amistoso y anotó su único gol ante Panamá, en marzo de este año con motivo de la celebración por el título mundial.

Por su parte, La Joaqui se encuentra sin pareja luego de que se confirmara su separación de Sandro Moral, con quien tuvo un largo noviazgo. “Sandro Moral siempre le discutía antes de los shows y La Joaqui no quería seguir más en estos términos y menos con este vínculo”, confirmó Pepe Pepe Ochoa en LAM.

“Dejé mi corazón en esa familia. Cuidé, respeté y siempre apoyé en todo. Esto me deja bien en claro la clase de persona que sos. Triste por las nenas y Tito, el perro”, fue el mensaje que escribió Sandro en las redes sociales que dio cuenta el fin de la relación.