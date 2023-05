Un grande del rock "borrado" en los títulos finales de la serie sobre Fito Páez

La miniserie El amor después del amor se convirtió en el gran éxito argentino en la plataforma Netflix mediante la narración de episodios de la vida de Fito Páez (y de gran parte de los músicos históricos del rock argentino), al ritmo de las canciones creadas por el músico rosarino. Esto es un dato de la realidad que sucede mientras nuevas audiencias se suman a ver el suceso fílmico en todo tipo de dispositivos.

Sin embargo, algo en el final de la producción no cierra. Esta apreciación no se refiere al guionado, las actuaciones o los elementos fílmicos que componen la narración. Algo no cierra en los títulos del episodio final, que concluye la historia contada en ocho episodios. Algo no cierra y se convierte en un misterio.

Como suele pasar con las ficciones basadas en hechos de la vida real, los títulos del final -que nombran a todo el equipo involucrado en la realización- son acompañados por fotos de los protagonistas verdaderos de la historia. En la primera imagen se puede ver a Fito Páez, Fabiana Cantilo y Charly García. En la segunda, una en solitario de Páez. Luego, un retrato de Charly. Y la cuarta foto muestra a Luis Alberto Spinetta parado con los brazos extendidos y los dedos en “v”, mientras a su derecha festejan Andrés Calamaro, Fito y Charly. A la izquierda de Spinetta, un vacío. Y he aquí el misterio: en la foto original, una imagen icónica del rock nacional tomada por Andy Cherniavsky, estaba León Gieco. Que en esta oportunidad fue borrado mediante algún programa de edición. Curiosamente, mientras la foto aparece, se escucha el verso: “...recuerdos que no voy a borrar”, de la canción “Brillante sobre el mic”.

¿Cuál podría ser la razón? ¿Una enemistad? No parece ser la razón. En sus redes sociales oficiales León Gieco, que en estos momentos se encuentra en Italia, hizo un post conmovido por El amor después del amor. “Fito se levanta como un torbellino indomable de todas sus caídas porque aprendió a levantarse de la primera: la muerte de su mamá cuando él era chiquito”. También escribe: “Yo, que me dedico a ver errores en las películas, aquí no los encontré”. El post fue escrito el 27 de abril, antes de que se lanzara el último capítulo y se mostraran las fotos de la vida real. Paradójico: León Gieco ilustra su comentario con la misma foto, pero en su versión original, que lo incluye.

La icónica foto fue tomada en 1986 en el Festival de La Falda, Córdoba, por la fotógrafa Andy Cherniavsky, en ese entonces pareja de Calamaro. De manera improvisada, el retrato en blanco y negro mostraba a cinco grandes valores del rock celebrando la presentación de Privé, disco de Spinetta, en una conferencia de prensa. Muchos años después fue retocada para brindarle color al acontecimiento.