Una legendaria familia de exploradores, los Clade, intenta recorrer una tierra inexplorada y peligrosa donde unos seres fantásticos los esperan. Trabajando con un variopinto equipo que incluye una mancha, un perro de tres patas y una multitud de criaturas hambrientas, los miembros de la familia deberán aprender a lidiar con las diferencias que los enfrentan y que amenazan con echar la misión, la más importante que hayan emprendido.

“Siempre me gustaron las grandes historias de aventuras, ese tipo concreto de historia de aventuras en la que los exploradores encuentran un mundo oculto totalmente desconocido para ellos y para todos”, dice el director Don Hall. “Todo empezó porque me puse a pensar en mis hijos y en el mundo que iban a heredar. ¿En qué se diferencia del mundo que yo heredé de mi padre?” Hall se apoyó en la idea de padres e hijos y cómo no siempre ven el mundo de la misma manera. “Mi padre y yo tenemos una magnífica relación. Él es agricultor y yo crecí ayudándole. Pero cuando cumplí 14 años, todo cambió. De repente, estaba plantando y haciendo cosas más complicadas que no quería hacer. Ese no era yo. Afortunadamente todo salió bien, pero es algo que nunca he olvidado. Así que pensé que sería interesante explorar las relaciones padre/hijo y el tipo de expectativas que depositamos en nuestros hijos, intencionadamente o no”.

En esencia, “Un Mundo Extraño” es una historia sobre la familia y en concreto sobre tres generaciones que buscan su lugar en el mundo. “Podemos identificarnos con ellos porque eso tiene que ver con nuestros hijos”, dice el guionista y codirector Qui Nguyen. “Hay un tira y afloja entre la ambición y el hecho de ser padre. Es algo que casi todos los artistas de Disney entienden, o cualquiera que esté persiguiendo un gran sueño, entendería. En realidad hacemos esto por ellos y no queremos perder de vista ese objetivo. Es la historia que vivo yo, la que vive Don y la que viven nuestros personajes”. Su viaje los lleva a un mundo que nadie sabía que existía, donde encontrarán un grupo de criaturas nunca vistas, algunas raras, algunas maravillosas y otras francamente peligrosas. Pero el mayor descubrimiento que les espera a los Clade es la clave de la relación entre ellos y lo que les depara el futuro si la encuentran.

El productor Roy Conli dice que la dinámica entre los personajes es el meollo de la historia: “Las relaciones padre-hijo son maravillosas a la vez que tensas. Yo vengo del teatro. De niño, mi obra favorita era “La Muerte de un Viajante”, que es un cuento clásico de padre e hijo. Mi padre y yo tuvimos una relación increíble. Pensé que él era Superman hasta los 15 años, cuando me di cuenta de que no lo era. Tuvimos unos buenos 10 años de peleas, pero afortunadamente, salimos adelante. Él era un tipo increíble, y esa relación padre-hijo es realmente especial: es extraordinaria y universal. Creo que los padres empujan a sus hijos; los hijos rechazan a sus padres, y al final todos se reconcilian”.

