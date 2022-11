Una adolescente fue secuestrada, abusada y abandonada en la ruta

La víctima tiene 19 años y fue asistida sobre la noche del lunes por un matrimonio que retornaba en auto del Parque Industrial Pesquero por la Ruta Provincial N°1, en Puerto Madryn, quienes la observaron deambular desorientada al costado del camino.

“La joven les dice que en horas de la tarde había sido interceptada por un vehículo y que la obligaron a subir al interior del mismo, donde resultó víctima de abuso”, explicó este martes a Canal 12 el comisario mayor Javier Loyola, jefe de la Unidad Regional de Madryn.

A raíz de esta situación, la pareja decidió llevarla de inmediato al hospital Andrés Ísola para ser atendida, donde de manera simultánea activaron el protocolo de actuación ante casos de víctimas de violencia sexual.

“En principio se la atendió en el hospital, los actuantes hicieron el trabajo médico forense y se dio intervención al equipo interdisciplinario de psicólogos. En principio, aconsejaron que, teniendo en cuenta el estado de shock que tenía la víctima, no sea indagada al respecto”, contó Loyola sobre las primeras actuaciones que se desplegaron. Según se pudo confirmar, la chica estuvo algunas horas en observación hasta que finalizaron los exámenes de rigor.

El jefe policial señaló que este martes finalmente fue indagada y pudo aportar ciertos datos, “pero no nos llevan a buen término”, reveló. Sin embargo, Loyola aclaró que se le dio intervención a la Brigada de Investigaciones, que está trabajando en el caso y hasta el momento no pudo aportar mayores precisiones, debido a que la investigación está en curso. Si bien ya habría un sospechoso identificado, hasta el momento no se han informado detenciones.

“Es una víctima de abuso que no puede aportar mayores datos al respecto. Fue asistida por la propia madre al momento de la entrevista. Seguimos trabajando y tratando de recabar más información”, resaltó.

En ese escenario, Loyola no descartó que la adolescente haya sido obligada a consumir algún tipo de sustancia. “En estos casos el victimario para facilitarse la tarea generalmente le da alguna sustancia para ponerla más vulnerable de lo que en principio está; no se descarta nada al respecto. Producto de eso y la situación vivida, es lógico que una persona se encuentre en estas condiciones”, consideró, al tiempo que destacó el rápido accionar de los automovilistas que pasaron por el sitio ocasionalmente.

“Es de destacar la actitud de las personas que la auxiliaron porque notaron en esta jovencita que la actitud no era la normal. La presencia de la misma en el lugar les llamó la atención; pudieron determinar que no se encontraba allí por razones deportivas”, añadió.

Del hecho, inicialmente tomó intervención la comisaría de la jurisdicción, en esto caso fue la Seccional Segunda, e inmediatamente se activó el protocolo, dándole intervención a la Comisaría de la Mujer, el organismo policial capacitado para llevar adelante entrevistas y tratar de ahondar en el caso.

Fuente: El Comodorense