Una ciudad de Río Negro declaró "persona no grata" a Javier Milei

Durante la sesión legislativa de este jueves 22 de mayo, el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche aprobó por mayoría una comunicación en la que repudia las recientes declaraciones del presidente Javier Milei respecto a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. En el mismo documento, se resolvió declararlo persona no grata en el ámbito de la ciudad.

El pronunciamiento se da en un contexto sensible, cercano a un nuevo aniversario del fin de la Guerra de Malvinas, y responde a expresiones del mandatario que fueron interpretadas como una cercanía con la postura del Reino Unido, que ocupa las islas desde 1833. En particular, causó malestar su referencia al principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago, argumento central del gobierno británico y rechazado históricamente por Argentina.

El texto aprobado señala que las manifestaciones del presidente “desestiman el reclamo histórico de la Argentina, contradicen los principios constitucionales y vulneran la memoria de quienes defendieron la patria”. Y concluye con una definición enfática: “Ante tal agravio a la causa nacional, el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche manifiesta su más enérgico repudio”.

La iniciativa fue presentada por los concejales Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) y Juan Pablo Ferrari (Juntos Somos Río Negro), y obtuvo el respaldo de la mayoría del cuerpo, aunque no estuvieron presentes durante la votación los ediles Facundo Villalba, Samanta Echenique y María Coronado.

La sesión contó con la presencia de excombatientes locales, entre ellos Rubén Pablos, director de Veteranos de Malvinas de Río Negro, quien brindó un encendido discurso previo a la votación. “Más allá de toda ideología, no terminamos de dimensionar la gravedad de que un presidente haya invocado la autodeterminación de un pueblo impuesto por la fuerza. La única herramienta legal que tiene Argentina es la resolución 2065 de la ONU, que deja en claro que esto no es una cuestión de autodeterminación porque en 1833 el Reino Unido expulsó a la población argentina y colocó a sus propios súbditos”, advirtió.

En ese sentido, el documento sancionado por el Concejo hace hincapié en los fundamentos históricos y jurídicos del reclamo argentino, aludiendo tanto a la Constitución Nacional como a las resoluciones de Naciones Unidas que llaman a reanudar negociaciones bilaterales por la soberanía del archipiélago.

Desde el cuerpo legislativo se subrayó que esta declaración busca reflejar el rechazo de gran parte de la comunidad barilochense frente a cualquier mensaje que legitime una ocupación colonial.

Las palabras de Javier Milei el pasado 2 de abril

El discurso de Javier Milei por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas dejó una fuerte tensión discursiva: por un lado, el mandatario ratificó el reclamo argentino y prometió "agotar todos los recursos diplomáticos" para recuperar la soberanía, pero por otro, apeló a la teoría británica de la autodeterminación al sostener que los habitantes de las islas deberían "votarnos con los pies" y preferir voluntariamente ser parte de Argentina.

"Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos hacer de Argentina una potencia tal que ellos prefieran ser argentinos", dijo Milei durante el acto oficial en la Plaza San Martín.

Sin embargo, hacia el final del mensaje, expresó: "Queremos volver a insistir en nuestro reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas, reforzando el compromiso de agotar todos los recursos diplomáticos a nuestro alcance para que vuelvan a manos argentinas".

Excombatientes denunciaron a Milei por "traición a la Patria"

El día posterior al acto en que Milei habló de la autodeterminación de quienes habitan en las Islas Malvinas, se dio a conocer que el Presidente iba a ser denunciado por "traición a la Patria" por la Confederación de Combatientes.

Esto es en referencia a sus dichos en el acto conmemorativo por el 2 de abril, cuando aseguró: "Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros". La Confederación argumentó su acusación en el discurso que dio el Presidente, porque contradice los términos de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional Argentina.

El delito que se le atribuye al libertario es “Traición, Traición con sometimiento, Traición con inducción, Conspiración para traición, Traición contra potencia aliada, Abuso de autoridad y violación a los deberes como funcionario público, Infracción Art. 248 BIS, Incumplimiento de autoridad Art. 249 BIS, Denegación de auxilio, Requerimiento indebido de Fuerza Pública, Abandono del cargo y Nombramientos ilegales”, según publicó el abogado Alejandro Rúa en su cuenta personal de X.

Milei, fanático de Thatcher

A toda esta polémica se suma que Javier Milei es un confeso admirador de Margaret Thatcher, el cerebro británico detrás de la Guerra de Malvinas y sobre todo del hundimiento del crucero Belgrano.

Alguna vez, en plena campaña electoral, aseguró que Thatcher era "brillante" y, en las últimas horas, trascendió una foto del despacho presidencial, en el que el presidente tiene una foto de ella.

"Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill", admitió tiempo atrás.

Un memorial único en Bariloche de Malvinas

Bariloche está a punto de inaugurar un Memorial Multiespacio de Malvinas, el primero en su tipo en el país, dedicado a conmemorar la gesta de Malvinas y la historia de las islas, no solo durante la guerra. El Memorial se ubica en la costanera, sobre la calle Juan Manuel de Rosas, entre French y Américo Panozzi, frente al lago Nahuel Huapi.

El proyecto contempla áreas para exposiciones, conferencias, difusión de información, una explanada y un mirador con vista al lago. La obra, que abarca una superficie de 352 metros cuadrados, demandó una inversión de $177.951.812, según datos del Gobierno de Río Negro. Su inauguración estaba prevista para septiembre de 2024, de acuerdo con lo informado por la Legislatura provincial.

La inauguración está planificada para el próximo 14 de junio de este 2025. El Memorial no solo se enfoca en la guerra, sino también en la historia de las islas Malvinas a lo largo de 500 años, incluyendo aspectos jurídicos, geográficos e históricos.