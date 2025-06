Una diputada felicitó a Milman por dejar los fármacos

La sesión del miércoles en la Cámara de Diputados terminó embarrada por una escandalosa pelea entre la kirchnerista Florencia Carignano, el bullrichista Gerardo Milman y las libertarias Lilia Lemoine y Nadia Márquez.

El clima se caldeó cuando la santafesina Carignano pidió una cuestión de privilegio y atacó con dureza a Milman por haber intentado la semana pasada instalar la hipótesis de un autoatentado de Cristina Kirchner.

"Celebro que el diputado Milman haya dejado los fármacos que lo tenían dopado, hecho una lechuga ahí tirado durante dos años. Bien, pudiste hablar después de dos años. Leyendo, pero pudiste hablar, es un gran avance", arrancó con las chicanas Carignano.

"Otro avance es que estamos en el marco de una democracia y evidentemente lo estás aceptando y no nos mandaste a matar a ninguno de nosotros, no nos mandaste a gatillar. Creo que los fármacos que estás tomando te están haciendo bien. Celebro que no nos hayas gatillado como intentaste hacerlo con Cristina Kirchner porque sigo pensando que la quisiste matar y que tenés que demostrar en la Justicia qué pasó con tu teléfono, qué pasó con los gatos que tenías de secretaria y con toda esa yunta que andabas", lanzó la diputada.

En ese momento comenzaron los gritos desde la bancada libertaria y Carignano las cortó en seco. "Callate vos, loca", le dijo a Lilia Lemoine mientras seguía acusando a Milman por la irregularidades en el caso de Cristina.

"Celebro que hagas estas cuestiones de privilegio y no nos amenaces por los pasillos como andás haciendo mirándonos amenazantemente. Estás mejorando un montón, Gerry, te felicito", continuó Carignano, que antes de terminar cruzó otra vez a Lemoine: "Callate la boca vos, gato".

Quien le respondió a Carignano fue la neuquina Nadia Márquez, que gritó que están "hartas". "No tengo huevos pero me los inflaron de que cada vez que habla una mujer de La Libertad Avanza dicen que si es rubia, que si habla mucho o que si es gato. Déjense de joder, loco. Ustedes hablaban de feminismo, discutan las ideas y dejen de agredirnos", se quejó.

"Absolutamente todos los días nos lo están diciendo, en las comisiones y acá, y no voy a permitir que se lo digan a la diputada Lemoine ni a ninguna diputada de esta cámara. Ustedes, que son los que siempre dijeron que defienden a las mujeres, están defenestrando porque no tienen argumentos. Use argumentos en vez de estar agrediendo sin fundamentos", completó.