Una de las culpables del robo a Mónica Farro dio la cara y pidió disculpas

A principios de junio, luego de que trascendiera que habían robado en los camarines de LAM (América, lunes a viernes a las 20), algunos acusaron a Morena Rial, quien ese día había ido como invitada al programa. Ahora, rompió el silencio la exniñera de la mediática y reconoció haber sido parte de la organización del robo.

Cabe recordar que hace apenas algunas semanas, Marcela Feudale fue a pagar una compra y descubrió que no tenía dinero en su cuenta y que le faltaba el efectivo que tenía en su billetera.

El único lugar en el que había estado antes, eran los estudios de América. Por eso la locutora se puso en contacto con sus compañeros para alertarlos sobre la situación.

A raíz del aviso de Feudale, Estefanía Berardi, quien por aquel entonces todavía era una de las panelistas del programa, se dio cuenta que le habían revisado sus cosas y dio de baja sus tarjetas.

Y Mónica Farro, que había sido “Angelita” invitada, descubrió que habían hecho gastos con sus tarjetas.

Unos días después, Jorge Rial habló en Socios del espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 10.30) y dio a entender lo que ya se había rumoreado: que las personas que habrían robado en los camarines de LAM fueron amigas de su hija Morena.

Este sábado Daiana Pedano, exniñera del hijo de Morena Rial, habló en El Run Run del Espectáculo, el ciclo que conducen Lio Pecoraro y Fernando Piaggio por la pantalla de Crónica, y aseguró que participó del robo.

imagen.png

"A mí me nombran como una de las autoras del robo", dijo primero la mujer que es una de las personas que ese día se quedó en los camarines de LAM mientras Morena Rial estaba al aire. "Si me tengo que hacer cargo, me voy a hacer cargo", agregó después.

“¿Vos robaste en el programa de Ángel? ¿Fuiste parte de la gente que robó a las chicas?”, quiso saber Pecoraro. “Fui parte”, respondió la entrevistada.

“¿Vos estás dentro de la organización del robo en LAM?”, preguntó Piaggio muy sorprendido. "Si", lanzó Daiana que aclaró que no obtuvo dinero a raíz del robo. Aunque reconoció que fue partícipe en una de las tantas compras que se hicieron luego de obtener los datos de las tarjetas de las panelistas.

“A mí no me lo pidió nadie. Fue un momento de necesidad", aseguró la joven. Y agregó: "A Mónica Farro y a las ‘Angelitas’ les pido disculpas”.

“¿Vos fuiste a la farmacia a comprar con la tarjeta física?”, le preguntaron. “Fuimos”, respondió ella, dando todo el tiempo a entender que no accionó sola.