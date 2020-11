Una playa a la que solo se podrá ingresar por orden de llegada

El secretario de Cultura, Turismo y Deportes de Rawson, Gabriel García, señaló que en la Fan page del Facebook del municipio va a estar ligada una página web con la explicación del funcionamiento de la división de parcelas en Playa Unión para este verano.

De la parcela 1 a la 30 estarán marcadas con tres colores que indicarán su ocupación en el momento: Verde: espacio libre; Amarillo: espacio comprometido; Naranja: sin espacio disponible..

“Los preventores de parcelas van a informar cada una hora al centro de cómputos para que la radio, cada una hora, informe. Además, funcionará una aplicación que comunique los colores de cada parcela. La gente antes de salir a la playa tendría que mirar el teléfono para saber dónde puede ir o no”, destacó García sobre las normas que empezarán a tener vigencia el 12 de diciembre, “si todo sale bien”.

“Esto no quiere decir que vamos a prohibir. Aconsejaremos a la gente que no vaya a lugares donde no quede espacio y los protocolos no permitan recibir más gente”, aclaró según Jornada.

El funcionario informó que no se podrá reservar parcelas con antelación y tampoco se cobrará una tarifa por ocupar un lugar en la costa. “La Municipalidad va a informar a la gente cuáles son los lugares donde se puede ir para poder acomodarlos y lograr que no se junte en un único lugar”.

Un equipo de preventores será el encargado de controlar el cumplimiento de los protocolos, así como la distancia de seis metros entre sombrillas. Nada se dijo sobre límites en el tiempo de permanencia en la playa.

Por último, García explicó: “No vamos a retar a nadie, solo intervendrá la policía si la situación se sale de control”.