Veinte años de prisión para el homicida de un adolescente

Ramiro Vilche de 21 años no se inmutó y mantuvo su mirada baja cuando a mediodía de este lunes el tribunal de jueces de la Cámara del Crimen de Caleta Olivia lo sentenció a cumplir una pena de 20 años de prisión al hallarlo autor plenamente responsable de la muerte del adolescente Nahuel Pozo de 16 años, a quien le asestó tres puñaladas.

Lo condenaron por homicidio simple y por tentativa de homicidio ya que también hirió con el mismo arma a otro joven, Lautaro Roldán, durante el sangriento suceso acontecido en la madrugada del 24 de abril de 2022 en una casa ubicada en el acceso a la zona de chacras de esta misma ciudad, donde residía con sus familia.

Este fue uno los juicios orales y públicos más controvertidos que se ventilaron en Caleta y a pesar que el número de audiencias no superó la normalidad, se extendió por casi cuarenta días debido a la licencia que solicitó una jueza del tribunal y dilaciones por razones de salud del fiscal Carlos Rearte, pero además hubo otras ríspidas instancias judiciales como el pedido de jury para el juez de instrucción, Marcos Pérez Soruco.

En parte ello quedó reflejado en la sentencia dictada por Mario Albarrán, Griselda Bard y Franco Villalón Lezcano (subrogante) que tiene 190 fojas y en la cual el tribunal fundamentó, entre otras cosas, no haber dado lugar al pedido de los abogados querellantes Marcelo Fernández y Edgardo Edelcopp de cambiar el rótulo de la causa principal por “homicidio calificado con alevosía” por el cual el Código Penal establece una condena máxima de prisión perpetua.

Antes de dar lectura al fallo, el presidente del cuerpo colegiado, Mario Albarrán –al igual que lo había hecho en un juicio anterior- volvió a decir que el sistema judicial de Santa Cruz es anticuado y por ello no se podía hacer lugar al pedido de la querella, además de informar que el cuestionamiento formulado al juez de instrucción no era competencia de la Cámara, por lo cual ello sería remitido al Tribunal Superior de Justicia para que lo resuelva.

MADRE7.JPG

SE REFORZARON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante la audiencia final estuvo presente la madre de la víctima fatal, Alejandra Beroiza y otros familiares y amigos, como así también los padres del condenado y otros allegados.

En razón que durante la primera etapa de juicio se habían producido incidentes, se reforzaron las medidas de seguridad y hubo seis policías de la División Infantería en la sala de audiencia, pero esta vez todo trasuntó con normalidad.

Por otra parte, los abogados querellantes hicieron saber a la prensa que igualmente apelaran el fallo en casación e insistirán en se realice un nuevo juicio a Vilche bajo la acusación de ser autor de homicidio calificado con alevosía.

En tanto, la madre del adolescente, Alejandra Beroiza cuestionó a los miembros del tribunal manifestando que no actuaron con parcialidad porque no hicieron lugar al pedido de ampliación de la causa principal, afirmando que ella seguirá exigiendo una pena más severa y también advirtió que no renunciará a la denuncia que formuló al magistrado de instrucción Pérez Soruco.

Respecto a esto último dijo puntualmente que “Albarrán hizo la vista gorda” y además ni siguiera hizo referencia “al maltrato que yo sufrí”, incluyendo en ese capítulo “a las amenazas de muerte que me hizo a mí y a mi familia el padre de Ramiro Vilches, diciendo que si yo seguía hablando me iba a pasar lo mismo que a mi hijo”.