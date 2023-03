Versiones cruzadas y polémica por la salida de Mariano Iúdica de América

Si bien Mariano Iúdica se encontraba conduciendo Polémica en el Bar hasta su última salida al aire, este año han decidido no contar con sus servicios.

Este 2023, Polémica en el Bar cumplirá 60 años desde la primera edición. Pese a que este ciclo venía funcionando bien con Mariano Iúdica a la cabeza, desde la producción han decidido prescindir de sus servicios debido a que buscarán cambiar por completo los integrantes del programa.

Ante esta novedad que sorprendió, Marina Calabró habló en Lanata sin filtro, que se emite por Radio Mitre, y dio a conocer cuáles son los motivos por los cuales desde la dirección de América TV han tomado esta decisión.

"Lo más firme por ahora en términos de negociación es que hagan emisiones de fin de semana. Probablemente sábado y domingo. Y acá apareen dos versiones sobre la desaparición de Mariano Iúdica. Desde el riñón de Iúdica me dicen que él está abocado a su emprendimiento gastronómico y que esto le impide hacer televisión en vivo los fines de semana, él está (en el restaurante)", explicó Calabró sobre el motivo más fuerte.

Lo que sucede es que durante este verano, Mariano Iúdica decidió extender su cadena de restaurantes y abrió uno muy cerca de Pinamar, el cual atendió durante gran parte del verano. Ante esto, la idea del conductor es continuar con sus tareas allí los fines de semana, por lo que no podría hacer los programas en vivo.

"Me dicen: 'Le está yendo super bien y no puede darse el lujo de desatenderlos. Ya lo hizo el año pasado y fue una remada injustificada'. Recordemos que el año pasado hizo La Noche del Domingo y me dicen que la pasó como la mona por el rating", explicó la periodista sobre los motivos por los que no estaría dispuesto a ceder.

Sin embargo, más allá del deseo del conductor, también habría una orden de parte de la producción para que él no retorne a este ciclo: "Y la segunda versión, desde el riñón de Polémica, me dicen: 'Son los 60 años, queremos todo nuevo. Mariano no fue convocado para la mesa, preferimos cambiar".

Ante esto, Marina Calabró se encargó de comentar quiénes serían los posibles reemplazos de Iúdica: "El elegido para encabezar la mesa de Polémica en el Bar es Gustavo López y el plan B o C es Nico Magaldi".