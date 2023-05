Víctor Hugo regresa a la TV y enfrenta a Clarín: "No me dejan trabajar"

“Otra vez Magnetto intenta que no trabaje y que no tenga espacio en los medios. Siempre cuestiona a la gente que me propone hacer periodismo como lo siento, sin ninguna injerencia”, escribió el relator en su Twitter.

Y agregó: “Si le dejo a Magnetto que me elija el empresario ideal, él pensará que es él mismo. Pero a mí me molestan las manos de Magnetto, con tanto rastro rojo de los tiempos de Papel Prensa. ¿Qué autoridad tiene Clarín para impugnar mi derecho a trabajar?”

Morales indicó que se “trabaja donde se puede” y se interrogó si la nota de este sábado, “atacándome 20 días antes de decir una palabra en Canal 4 Extra TV” está “a favor de mi libertad de expresión”. “¿Cablevision hará lo que corresponde poniendo en la grilla Canal 4 Extra TV o impedirá mi presencia?”, planteó.

En ese sentido, el periodista recordó que no aceptó “trabajos en el diario Olé, radio Mitre, canal Metro, Torneos y Competencias”, ni tampoco, dirigiendose al CEO de Clarín, “ser su empleado”. También le preguntó si le “sigue pagando a Burzaco para que diga en EEUU que ‘Clarín no es parte de la corrupción Conmebol’?”.

“Así que servicios, eh… ¿Serán los que usted menciona como responsables del fallecimiento (del fiscal Alberto) Nisman en sus crónicas tendenciosas?”, cuestionó, para luego sugerir: "¿Cómo van con el columnista (el falso abogado Marcelo) D'Alessio, con la embajada de EEUU y con la protección a (el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo) D'Alessandro? Para no mencionar a los que fungen como periodistas..." Luego, Morales concluyó: "Empiezo un nuevo trabajo, espero que no lo impida".

Fuente: El Destape