Violencia sexual: prisión preventiva para un agente policial de 19 años

La fiscal Romina Carrizo brindó detalles sobre la causa que investiga el abuso sexual con acceso carnal denunciado por una joven de 19 años en Puerto Madryn, hecho por el cual permanece detenido un agente policial de la misma edad. El imputado quedó con prisión preventiva por 45 días, tras la audiencia realizada el domingo, mientras avanza la investigación.

Según explicó la fiscal, el abuso ocurrió en el domicilio del acusado, pocas horas antes de que se concretara su detención. La denuncia fue radicada el viernes a las 18 horas en la Comisaría de la Mujer, lo que motivó una rápida intervención judicial.

“En el allanamiento no solo se buscaba la detención de la persona sindicada por la víctima, sino también el secuestro de dispositivos electrónicos, la vestimenta utilizada al momento del hecho y la realización de una inspección ocular, planimetría y registros fílmicos del lugar”, detalló Carrizo. La fiscal confirmó además que no hubo incidentes durante el procedimiento.

La premura del caso llevó a solicitar un allanamiento nocturno, medida que fue autorizada por la jueza interviniente. “Se compartió la necesidad de actuar de inmediato y no esperar la luz solar, por el riesgo que implicaba para la investigación”, señaló la fiscal.

Carrizo precisó que la víctima mantenía un vínculo de amistad con el imputado y que el joven llevaba poco tiempo en funciones dentro de la fuerza policial, con rango de agente.

Si bien la fiscal aclaró que la condición de policía no agrava el tipo penal, sí fue considerada al momento de evaluar los riesgos procesales, en particular el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. “Uno de los fundamentos fue su calidad de funcionario policial y el hecho de que portara un arma”, explicó.

En ese marco, la Jefatura de Policía dispuso el retiro del arma reglamentaria e inició un sumario administrativo contra el agente.

La investigación continuará durante los próximos meses, con nuevas medidas probatorias, mientras se resguarda de manera estricta la identidad y la intimidad de la víctima, conforme a los protocolos vigentes para casos de violencia sexual.