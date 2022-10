Viviana Canosa reapareció en TV

Este martes volvió a la pantalla Viviana Canosa. Fiel a su estilo, habló sobre la actualidad y en su reaparición tuvo un guiño de un viejo conocido. Se cruzó al aire con el diputado Javier Milei y hablaron sobre el futuro “juntos” en la política.

La periodista Viviana Canosa volvió a la escena pública, tras su salida del canal A24 hace un par de meses atrás. Lo hizo en una entrevista exclusiva con el canal TN. “La Argentina no puede doler más. Está tomada por la narcopolítica, por los sindicalistas, por los corruptos”, disparó.

En medio del programa, Viviana Canosa se reencontró con un viejo conocido. Es que el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, había sido invitado para una entrevista y se cruzaron al aire, donde hablaron sobre su futuro.

La conductora mantiene un buen vínculo con el economista y ha colaborado en varias de sus presentaciones y actos públicos, donde se expresaron afecto mutuamente. Tanto es así que Canosa habló varias veces de una posible incursión en la política.

Milei, quien aguardaba a ser entrevista, se acercó a saludarla y allí dejó una frase que abre las puertas a la chance de ver a Canosa en la política: “La esperamos con los brazos abiertos”, afirmó el diputado, al hacer referencia sobre si sumaría a la conductora a su espacio como una figura más.

En respuesta a Milei, Canosa agradeció la buena onda y no descartó que esa posibilidad se concrete en el futuro cercano. “Yo con gente de bien no tengo problema de colaborar, lo que no quiero es corrupción y especulación”, sostuvo la periodista. Y el diputado no ocultó su deseo: "Está en sus manos", afirmó.