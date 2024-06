"Vos me robaste una plantación de marihuana"

Este martes se realizó la audiencia de control de detención y formalización de la investigación por el delito de robo doblemente agravado y privación ilegítima de la libertad, que tiene como coimputados a Néstor Darío Leonori, Leonardo Nahuel Martearena y Martín Ojeda.

Tras los argumentos de fiscal y defensor, el juez Carlos Tedesco resolvió declarar legal la detención de los tres imputados, autorizando la apertura de investigación y dictando la prisión preventiva de Leonori, Martearena y Ojeda por el término de un mes.

El representante de Fiscalía, Franco Tavano, se refirió brevemente al hecho a investigar cuando el pasado jueves 6 de junio, siendo aproximadamente las 23:40, Leonori se hizo presente en el domicilio situado en bombero González al 1000, de Km 8, a bordo de un Ford Fiesta Kinetic. En tales circunstancias, llamó por teléfono a la víctima, solicitándole que le prestara una balanza. Le dijo que se encontraba afuera de la vivienda.

El damnificado se acercó hasta el rodado; fue invitado a subir y se dirigieron hacia Rubén Darío al 200, detrás del CPB del barrio Restinga Alí. Allí se encontraban Ojeda, Martearena y otra persona aún no identificada.

Siempre según Fiscalía, en dicho contexto Leonori empujó desde atrás a la víctima, tirándolo contra un sillón de la vivienda, mientras que le vociferaba: “vos, hijo de puta me robaste”, al tiempo que los demás involucrados comenzaron a golpearlo con golpes de puño y puntapiés. Seguidamente –siempre según Fiscalía-, Leonori utilizó un cable de carga USB para atarle ambas manos de la víctima, refiriendo “vos me robaste mi plantación de marihuana”. Acto seguido, Martearena tomó un rifle de un solo cañón, color plateado, colocándolo en la boca de la víctima, mientras que los restantes referían “deci que fuiste vos dale; si no fuiste vos seguro fue tu hijo”.

Luego de dos horas aproximadamente, Leonori, Martearena, Ojeda, el cuarto sujeto no identificado y la victima atada se dirigieron hasta el domicilio de esta última e hicieron que el damnificado llamara a su pareja, indicándole que dijera que había tenido un problema, siendo así que la pareja egresa del domicilio, pidiéndole Leonori que subiera al auto y manifestándole: “quédense tranquilos porque si no le pegamos un tiro”.

Luego, Martearena, Ojeda y el cuarto sujeto no identificado, bajaron del vehículo, ingresando al domicilio. Una vez dentro, Martearena le colocó un cuchillo en la boca al menor, manifestando que se quedaran tranquilos que los iban a robar. Luego de cinco minutos, egresan de la vivienda con 8 plantas de marihuana y 3 paneles de luz led, colocándolos en el interior del baúl, haciendo descender a las victimas mientras los amenazaba: “no denuncien nada porque si no les vamos a matar un pibe y van a tener que buscar el cuerpo al faro”.

El hecho fue calificado provisoriamente como “privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometido mediando violencia e intimidación, en concurso real con amenazas agravadas por haber sido cometidas con arma, en concurso real con robo triplemente agravado por ser cometido en poblado y en banda; con la utilización de arma impropia y con el empleo de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no podrá ser acreditada” en calidad de “coautores” para Leonori, Martearena y Ojeda.