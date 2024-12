Wanda Nara confesó que se aprovechó de Icardi en la división de bienes

Se dio a conocer una picante nota de voz de la mediática que detalla cómo engañó a su ex.

Tras la escandalosa entrevista que Wanda Nara dio el pasado fin de semana a Susana Giménez, se tejió un nuevo escenario dentro de la novela que la mediática viene protagonizando con Mauro Icardi, L-Gante y la China Suárez. El tema principal ahora pasa por la pelea judicial que tiene con su ex.

Es que luego de que Wanda confirmó su separación con Icardi, el siguiente paso tiene que ver con la división de bienes, además de obviamente hacer foco en la tenencia de sus hijas. Ahora arranca una nueva novela.

En medio de todo este escándalo, durante las últimas horas se reveló un audio que complicaría a la empresaria en su separación. Es que ella viene de revelar diferentes intimidades de su ex, como su affaire con la China y otras cuestiones que lo dejaron muy mal parado. Por eso la idea del futbolista fue contraatacar.

¿Qué pasó? Resulta que Icardi y su equipo de abogadas están tratando de atajarse lo mejor posible de todas estas acusaciones, y la respuesta llegó a través de un polémico audio en el que la mediática habla de su estrategia para no perder en la división de bienes.

¿Cuál fue la jugada que planificó Wanda? Asegurarse las propiedades y el dinero que le correspondían por sus años en pareja con Icardi. Esto es también para evitar que le suceda lo que en su momento le pasó cuando se separó de Maxi López. “Me aseguré todo con un pibe que estaba desesperado por arreglarse”, dijo.

“Todo el mundo dice ‘ay, pero Wanda se la agarró con la mina’. Yo no me la agarré con la mina, yo a él lo hice mierda, lo obligué a que me firme la división de bienes”, sigue diciendo la mediática en el audio que revelaron en LAM.

“Seguimos casados, no hicimos el divorcio, pero yo le hice la división de bienes. Le dije ‘a partir de ahora lo que ganás, yo sigo al lado tuyo, ganalo, te lo hice ganar yo porque te traje yo a este club’. Me chup... un huevo, pero yo la división de bienes ya la hice. Entonces, ante la mínima cosa, agarro las valijas y me aseguré todo con un pibe que estaba desesperado por arreglarse”, lanzó picante Wanda.

Por otro lado, la conductora de Bake Off también habló en confianza del affaire entre el delantero y la China, recordando también lo sucedido con Maxi. “En otra situación, si él se hubiera enganchado con la mina, no me da una mier... o tendría que estar ocho años como estuve con mi ex”.

“Con él hice al revés, firmamos el divorcio porque yo estaba con Mauro y me quería casar y todo porque si yo dejaba todo por él sabía que era para algo serio. Pero la división de bienes me tardó ocho años, para mí eso fue un trauma”, siguió disparando la mayor de las hermanas Nara. Toda esta situación, tildada en algunos programas de extorsiva, puede poner a la mediática contra las cuerdas.