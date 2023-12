Wish: El poder de los deseos

Se trata de una comedia musical totalmente nueva que transporta al público al reino mágico de Rosas, donde Asha, una joven ingeniosa e idealista, pide un deseo tan potente, que le responde una fuerza cósmica: una bolita de energía ilimitada llamada Estrella. Juntas, Asha y Estrella tendrán que enfrentarse a un enemigo imponente -el Rey Magnífico, soberano de Rosas- para salvar a su comunidad y demostrar que, cuando la voluntad de un ser humano valiente conecta con la magia de las estrellas, pueden suceder cosas maravillosas.

Está claro que muchos de los personajes más populares de Disney están definidos por sus sueños. Es el tipo de pasión que celebra “Wish: El Poder de los Deseos”. “Es el auténtico mensaje de nuestra película, que no hay mayor poder en el universo que alguien que alberga un verdadero deseo en su corazón”, dice la guionista y productora ejecutiva Jennifer Lee, que también ejerce de directora creativa del estudio. “En realidad, es una película para ayudarnos a comprender que los grandes deseos suelen conllevar dificultades aún mayores. Ojalá nos inspire para no dejar nunca de perseverar”.

“Queríamos hacer una película que recogiera el legado de lo que Walt creó y que, al mismo tiempo, resultara relevante en el mundo actual, que es lo que él habría hecho”, dice Chris Buck, uno de los directores. “Él siempre estaba superando los límites”. Según Buck, la historia explora lo que significa pedir un deseo. “Cuando lo pides y apagas las velas de tu tarta de cumpleaños, todo el mundo dice: “¡No se lo digas a nadie!”. Pero yo creo que deberíamos expresar nuestros deseos para que la gente los conociera. Hay personas dispuestas a ayudarnos a encontrar el buen camino. Yo mismo siempre quise trabajar en Disney y lo dije cuando estaba en el instituto. El padre de un amigo trabajaba en Disneyland y me dijo: “Puedo conseguirte una entrevista en el estudio, conozco a Eric Larson”. Pasé la entrevista y acabé en CalArts. Así que no dejes de gritar tu deseo a los cuatro vientos para que todos sepan lo que quieres”.

Asha parece estar de acuerdo, aunque opta por cantar su deseo a las estrellas que hay en el cielo. Para esta joven de 17 años, los deseos lo son todo. De hecho, representan los cimientos de su reino. “Asha ama Rosas”, dice el codirector Fawn Veerasunthorn. “Creció allí, es todo lo que ella conoce. Y es bastante mágico. Es un lugar donde los sueños pueden hacerse realidad, literal y mágicamente”. Rosas, una isla de fantasía ubicada en la costa de la Península Ibérica, acoge una comunidad muy unida liderada por el Rey Magnífico. “Allí acude gente de todo el mundo para expresar sus deseos a este maravilloso rey que promete mantener sus sueños a salvo”, dice Buck. “No tienen que preocuparse de nada porque algún día él les concederá esos deseos”.

Sin embargo, Magnífico no es totalmente altruista. Él decide a quién se le concederá el deseo y a quién no. Veerasunthorn lo explica: “Asha descubre que Magnífico no concederá deseos que sean demasiado grandes, ambiciosos o que puedan representar una amenaza para él. Eso significa que en Rosas hay muchas personas que nunca verán cumplidos sus sueños y lo más triste es que ni siquiera saben lo que se están perdiendo”.

Título original: Wish

Género: Animación

Origen: USA Año: 2023 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 35 Min. Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

Guión: Chris Buck, Jennifer Lee

Producción: Peter Del Vecho, Juan Pablo Reyes

Música: Julia Michaels Fotografía: Rob Dressel

Montaje: Jeff Draheim

Voces originales:

Ariana DeBose (Asha), Chris Pine (Rey Magnífico), Evan Peters (Simón), Angelique Cabral (Amaya), Alan Tudyk (Valentino), Victor Garber (Sabino), Natasha Rothwell (Sakina), Jennifer Kumiyama (Dahlia), Harvey Guillén (Gabo), Niko Vargas (Hal), Ramy Youssef (Safi)