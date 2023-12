Ya son 13 los amparos presentados contra el DNU

El fuero en lo Contencioso Administrativo Federal ya recibió 13 amparos judiciales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía impulsado por el presidente Javier Milei, con pedidos de suspensión hasta que se dicte sentencia de fondo en relación a planteos de presunta inconstitucionalidad de la norma.

Uno de los primeros amparos dados a conocer este martes fue el de Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quien calificó al documento como "inconstitucional" y resaltó la importancia de "no innovar", una medida que impediría que le decreto sea aplicable hasta una resolución de la Justicia.

"El DNU es inconstitucional, nulo e inaplicable. Se juega la continuidad del Poder Legislativo dentro de la división de poderes. No me meto en el fondo. Algunas cosas que están ahí las comparto como la derogación de la ley de alquileres, que pelee para que no saliera, pero no comparto el mecanismo", dijo en declaraciones a la prensa.

Otra de ellas fue la radicada por Andrés Gil Domínguez, quien presentó una "acción declarativa de inconstitucionalidad" contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2'023, publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último con un pedido de medida cautelar para suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva.

"Vengo a solicitar en los términos previstos por el artículo 195 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y los artículos 13 y 15 de ley 26.854 el dictado de una medida cautelar de no innovar mediante la cual se suspendan los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa", reclamó Gil Domínguez.

El primer amparo, en tanto, fue el radicado la semana pasada por la "Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad". En la denuncia, el juez Esteban Furnari reconoció a la acción como un amparo. Además, también ingresó una acción de amparo de la "Asociación Civil por un Hogar en Argentina".

La Provincia de Buenos Aires también presentó un amparo con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación del Estado que dictó el presidente Javier Milei.

La medida fue impulsada por el defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino busca "promover acción de amparo constitucional contra el Estado Nacional" con el objetivo "de que se declare la inconstitucionalidad, y consiguiente nulidad absoluta e insanable" del DNU 70/23 denominado Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina "por resultar manifiesta y visiblemente incompatible con el art. 99, inciso 3º, tercer párrafo, de la Constitución Nacional".

Al mismo tiempo, solicita ordenar "como medida de urgente protección cautelar, la inmediata suspensión de los efectos del decreto" hasta que se dicte una sentencia.