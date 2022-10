Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y Diego Latorre por ser infieles

Yanina Latorre lanzó un dardo tremendo a Diego Latorre en LAM ayer, cuando analizaban el polémico vivo en el que Mauro Icardi apuntó sin filtros a Wanda Nara.

La filosa panelista intentó justificar la necesidad del jugador del Galatasaray de hablar, pero Ángel de Brito le recordó la infidelidad de Diego Latorre y le hizo un cuestionamiento que la llevó a lanzar una potente opinión sobre su marido. "Imaginate que vos lo escuchás a tu marido decirte mentirosa, que tus hijos no te quieren ¿Qué hacés? Lo pisas con el auto", lanzó el conductor.

Yanina respondió sin titubear: "Si lo llega a decir, lo piso con el auto. Pero yo tampoco haría las cosas que hizo Wanda, toda esta exposición berreta que hace (...) A mí no me gustó que Diego salga a hablar (en Intrusos), pero no lo pisé con el auto. Fue obligado... No habló de mis hijos. Se manejó todo distinto". La angelita apuntó a Wanda por el manejo que le ha dado a su separación: "Yo no agarré a un L-Gante, no agarré tipo, no hice historias en Instagram. ¿Sabés cuál era el consejo de todo el mundo? Salí a garch.. ¿Para qué? Yo tenía que resolver otras cosas. Hay otras cosas más profundas".

"Y si lo hubiera hecho, no lo público, no juego. Esto que hace... desarmás una familia. Yo no siento la necesidad de vengarme. Lo que hace Wanda me parece infantil", agregó Yanina, quien además explicó por qué no sintió ganas de darle un merecido al padre de sus hijos: "¿Sabés lo que me pasa con el tipo que te hace estas cosas? Que te mete los cuernos, incluido mi marido, me genera una profunda lástima. Me parece un pobre boludo. no me da ni para vengarme. Me creo más que él. Tiene que mentirme, llevar a la mina al hotel, pagar el pasaje... Digo 'pobre'. Yo no me humillo".

Mauro Icardi estalló en vivo contra Wanda Nara

Mauro Icardi realizó una transmisión en vivo mediante Instagram y estalló contra todos. El futbolista negó estar separado de Wanda Nara y culpó a los medios por el revuelo generado. Además apuntó filoso contra la mediática por la forma en que maneja la exposición.

"Les quería contar que hay gente que dice muchas mentiras, pero es hora de salir a aclarar algunas cosas. No es mi estilo salir a aclarar algunas cosas, duelen muchas cosas de las que dicen. El 100% de las cosas están inventadas. Wanda hizo una aclaración de que estamos separados. El fin de semana estuve con ella en Argentina y la pasamos bien, estuvimos juntos. Hasta el día siguiente que me volví, todo estaba más que bien", expresó Mauro Icardi a través de su cuenta de Instagram.

"Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, terminó la grabación del programa que estuvo haciendo. También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar porque es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas", siguió.

"Valu va a cumplir 14 años y ya tiene poder de decisión lo que siente y lo que piensa. Ante el estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente. Le dijo que, si sigue en esta postura y comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar", agregó Mauro, dando a entender que los hijos de Wanda no estarían contentos con sus actitudes.

"Cuando yo expliqué que jugamos con la prensa, le molestó que yo haya dicho eso, porque ese es su medio de trabajo, del cual durante 9 años nunca hizo. Decidió que esa es su forma de salir adelante, veremos qué nos depara. Veremos si seguimos con esta postura y si se puede hacer algo por los nenes. Ya saben la clase de padre que soy y como me comporté con tres nenes que no son míos. Los quiero como si fueran míos, como si los hubiera parido yo", siguió Icardi, apuntando directamente contra Wanda.

"Quiero aclararles de que no estoy loco. No estoy divorciado y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es y qué clase de persona fue siempre, por eso la defendí. Este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto", añadió.

Además, Mauro lanzó una frase en la que estaría haciendo alusión a su affaire con La China Suárez: "Me arrepiento de una sola cosa, ya la sabe todo el mundo y la única que lo sabe es Wanda, es de lo único que me arrepiento".