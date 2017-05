Alarma ante la decisión de construir una central nuclear en la Patagonia

Un proyecto del Gobierno nacional para construir en la Patagonia la quinta central nuclear argentina, encendió ayer las luces de alarma en la provincia en general y en el Congreso en particular, donde la senadora nacional Nancy González (FpV) adelantó que hoy presentará un pedido de informes al Ejecutivo Nacional.En diálogo con El Patagónico, la legisladora chubutense reconoció que conocía la versión del proyecto que el Gobierno nacional tiene para construir una central nuclear, la Atucha IV, en la Patagonia, sin que hasta el momento se conozca la ubicación elegida."Conocimos el tema por alguna publicación y por eso, de inmediato, decidimos enviar mañana (por hoy) un pedido de informes, para que el Ejecutivo Nacional explique si este proyecto existe y detalle en concreto dónde quiere asentar la nueva Central de Atucha", explicó.La legisladora aclaró que, salvo esa publicación, que desencadenó el inmediato pedido de informes, en su despacho y en el Senado en general no existe ninguna información oficial sobre la intención del Gobierno nacional."Vamos a enviar el pedido de informes, que tendrán que contestar de manera urgente, tanto el Ministerio de Energía, que conduce Juan José Aranguren, como el de Ambiente de Sergio Bergman", detalló.LA CENTRALLa construcción de la quinta central nuclear del país fue reconocida por el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, quien en diálogo con el diario Río Negro indicó que se está trabajando en la localización de la misma y si bien dijo que todavía no está definido, sí se está "muy avanzado" en la elección.El proyecto del Gobierno nacional es que esta obra se desarrolle entre 2019 y 2020, luego de la finalización de Atucha III. Las dos nuevas centrales se construirán con aportes chinos por más de 12.500 millones de dólares.En la misma publicación se recuerda que el viernes la operadora Núcleoeléctrica Argentina (NASA) anunció que el miércoles 17 de este mes se firmará el primer contrato comercial con China para la construcción de dos nuevas centrales, y que la tecnología que se utilizará empleará uranio y agua pesada presurizada.LA PLANTA DE URANIOLa construcción de la Central Nuclear encendió las alarmas en Chubut por una clara razón: luego de la aprobación del presupuesto nacional 2017 se conoció que en el mismo el Gobierno había ingresado una partida para la construcción de una planta piloto para la producción de uranio en Cerro Solo, yacimiento ubicado en la meseta chubutense.La obra, como informó El Patagónico, apareció en el listado de las 39 ejecuciones que Nación financiará en Chubut y que de acuerdo a lo que aseguraron a este diario tanto el gobernador Mario Das Neves como el diputado nacional Santiago Igon, fue incluida a último momento.De acuerdo a ese renglón presupuestario, que a partir de la difusión generó un fuerte oposición de Das Neves, la obra estaría concluida en 2019, justamente el año en el que se piensa construir la Central Nuclear en la Patagonia. Y no es descabellado pensar que también se podría habilitarla cerca de la planta de uranio.Otro tema que debe tenerse en cuenta es que más allá de la prohibición a la minería que rige en Chubut por la ley 5001 y que es ratificado permanentemente por el Gobierno provincial, los permisos para el cateo y exploración del uranio no pasarían por la provincia sino que dependen de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por considerarse al mineral como un combustible.EL RECHAZO DE DAS NEVESEn su momento, la inclusión presupuestaria no solo recibió el rechazo de legisladores nacionales, sino también el del gobernador quien, a partir de las publicaciones de este diario, aseguró que se trató de una partida que "metieron a último momento". Afirmó que se trataba de "una decisión del Gobierno nacional que no comparto. Es un atropello a la autonomía de provincia y de la gente, instalar este tema".El gobernador recordó entonces que si la provincia tiene dudas con el Proyecto Navidad, que para la extracción de plata delineó Pan American Silver, "con más razón está objetado el de uranio".Das Neves también mencionó el trabajo "muy silencioso" que su gestión realiza en la meseta intermedia para generar alternativas productivas. "Preferimos trabajar reservadamente, venimos avanzando en ello. No es cierto que la minería es la solución, no digo que no genera riqueza pero genera una depredación y no voy a permitir que en esta provincia se contamine a nadie", concluyó.