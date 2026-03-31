Más de 120 personas fueron vacunadas en sus casas

Desde el inicio de la campaña, los equipos sanitarios municipales visitaron a más de un centenar de personas para prevenir enfermedades en los grupos más vulnerables.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Salud, avanza con la campaña de vacunación antigripal 2026, alcanzando hasta el momento a más de 120 personas inmunizadas en sus domicilios. La iniciativa está destinada a vecinos y vecinas que, por distintos motivos, no pueden acercarse a los centros de salud para recibir sus dosis.

Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, explicó que “la campaña de vacunación comenzó el 11 de marzo y a partir del 18 de marzo ya iniciamos con la vacunación domiciliaria. Llevamos más de 120 vacunas aplicadas en domicilios, lo que es muy importante para nosotros porque nos permite estar donde el vecino lo necesita”.

El funcionario también destacó la importancia de este servicio al señalar que “hay muchas personas que, por distintas situaciones, no pueden acercarse a un centro de salud. Con esta modalidad, les damos la posibilidad de vacunarse y contar con el cuidado necesario antes de que comience a circular la gripe”.

Asimismo, detalló que actualmente la campaña se centra en la población objetivo disponible. “Estamos vacunando a adultos mayores de 65 años y a niños de 0 a 2 años. Además, esperamos más dosis destinadas para personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, embarazadas y puérperas”, añadió Espíndola.

Por otra parte, valoró la respuesta de la comunidad, indicando que “este año comenzó con una mejora respecto al anterior, ya que hay una mayor demanda de la vacuna. Esperamos alcanzar los objetivos establecidos en el calendario”.

Entre los vecinos que recibieron a los agentes sanitarios en su casa, se encuentra Liliana Annfreeman, madre de una paciente de 48 años que destacó la atención recibida, indicando que “siempre utilizamos el servicio y la verdad que es excelente. En esta oportunidad solicitamos la vacunación domiciliaria porque en casa tenemos dificultades para trasladarnos. Nos respondieron rápidamente y también vacunaron a mi esposo. Estamos muy agradecidos y los felicitamos por el trabajo”.

Por su parte Carmen, de 92 años, remarcó la importancia de la iniciativa. “Excelente la atención del personal de salud. Es importante vacunarse para prevenir, por mi bien y el de mi familia. Me enteré por la radio y enseguida coordinamos para que vengan a casa”, señaló la vecina.