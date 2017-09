Concejo: el acuerdo de cancelación de deuda con la SCPL llega al recinto

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia resolverá hoy si aprueba, en la sesión que comenzará luego del mediodía, el convenio que el intendente Carlos Linares firmó el 2 de agosto con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), por el cual se prevé cancelar la deuda "histórica" que la intendencia tiene con la entidad por 16.550.082,42 pesos.El convenio, por el cual se reconoció la deuda anterior al 31 de diciembre de 2016, establece que el monto se cancelará en una cuota de $4 millones, y once consecutivas, iguales y mensuales por 1.140.916, 80 pesos.Cuando se firmó ese convenio en la sala de reuniones de la cooperativa, el intendente Linares remarcó que a partir de la efectivización del mismo "la Municipalidad no adeudará nada a la SCPL" e indicó que terminar con este tema "le permitirá a la cooperativa tener un ingreso mensual que le dará un alivio importante a su economía. Esperemos que, algún día, provincia haga lo mismo".Los concejales ayer no trabajaron sobre este convenio, pero se prevé que luego de su firma avanzaron lo suficiente en el criterio que hoy tendrán en el recinto, donde se presupone que el mismo será aprobado por unanimidad.CON LOS AUXILIARES EN LA BARRALa sesión se realizará con la presencia de los auxiliares de la Educación que, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ayer estuvieron nuevamente en el Concejo para recordarles a los ediles que el conflicto, con la retención de servicios que se realiza por el reclamo de pase a planta, ya ingresó en su cuarta semana.Los auxiliares lograron el jueves pasado un compromiso de los ediles de que su reclamo será tratado, aunque sea en hora de preferencia o en una expresión de deseos ya que, al tratarse de un tema provincial, el Concejo no puede obligar al Ejecutivo chubutense ordenar el pase a planta y la mejora salarial de los trabajadores que dependen de su órbita.