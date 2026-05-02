El Municipio refuerza trabajos de mantenimiento vial y pluvial

Las tareas incluyen mantenimiento de calles y sistemas pluviales en distintos sectores de zona norte y sur.

En el marco de las tareas preventivas que impulsa el Municipio de Comodoro Rivadavia, durante la última semana se llevaron adelante trabajos de mantenimiento de calles y sistemas pluviales en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y garantizar el correcto escurrimiento del agua.

Las tareas estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Vialidad Urbana, dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, y se desarrollaron tanto en zona norte como en zona sur, abarcando arterias claves y accesos estratégicos.

En ese contexto, el miércoles 29 se realizaron intervenciones en el acceso al barrio Industrial, sobre la Ruta Nacional N° 26, y en la calle Juan José Paso, en su intersección con la rotonda que conecta los barrios Próspero Palazzo y Restinga Alí.

Asimismo, se ejecutaron trabajos de mantenimiento vial con motoniveladora en el acceso al Cementerio Km 9 y en los barrios René Favaloro (Km 14), Ciudadela y Padre Corti, priorizando especialmente los sectores por donde circula el transporte público de pasajeros.

Por otra parte, se desarrollaron tareas sobre la calle Flagel en Km 3, y sobre la avenida 10 de Noviembre, además de intervenciones en los barrios Los Bretes y Abel Amaya.

Sobre este tema, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó la continuidad de los trabajos en distintos puntos de la ciudad, al señalar que “estas tareas son fundamentales para garantizar la transitabilidad y prevenir inconvenientes, especialmente en épocas de lluvias”.

Acotó que “se trata de intervenciones que muchas veces no son tan visibles como una obra nueva, pero que resultan clave para mejorar la circulación. Vamos a continuar con este esquema de trabajo en distintos barrios, priorizando aquellos sectores donde circula el transporte público y donde se detectan mayores necesidades, con el objetivo de dar respuestas concretas a los vecinos y sostener en el tiempo la infraestructura vial de Comodoro”.