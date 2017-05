De a poco el clima electoral se pone más picante que un superclásico

Exagerado el hombre





Entre el viernes 5 y el domingo 7 de este mes se realizó en Comodoro el 11° Certamen Patagónico Vientos de Tango que, como sucede habitualmente, fue un éxito y congregó a bailarines de toda la Patagonia.

En el cierre del domingo, luego de las premiaciones, habló el secretario municipal de Cultura, Daniel Vleminchx, a quien como se sabe no le cuesta mucho discursear y llamar la atención de los presentes.

El funcionario arrancó bien con sus palabras, recordó que Comodoro Rivadavia sufrió el peor desastre natural de su historia y dejó en claro que todavía falta mucho para recuperar la ciudad. En ese contexto, Vleminchx aseguró que lo que vivió Comodoro fue una catástrofe y luego de remarcar el esfuerzo y el trabajo de todos, habló de la importancia de haber realizado el festival.

"Hubiese sido una doble catástrofe que este festival no se hubiera realizado", sentenció, mientras algunos ensayaban aplausos tibios y otros optaban por mirar para otro lado porque, se entiende y está bien que de a poco Comodoro vaya recuperando su ritmo y sobre todo actividades culturales que nutren el alma, pero lo de la doble catástrofe sonó como un poco exagerado.





A la espera





En la semana que pasó, el gobernador Mario Das Neves revitalizó su intención de crear la Empresa Provincial de Energía, esa que viene impulsando desde hace más de un año.

De todos modos, en los últimos días el diputado provincial Jerónimo García finalmente entregó el borrador del proyecto de creación de la empresa, que ahora debe ser revisado y seguramente corregido y enviado a la Legislatura por el gobernador.

Junto con ello, como se habló públicamente del tema, nuevamente apareció en escena el nombre del radical Carlos Lorenzo como futuro titular de esa empresa. Mientras espera que salga ese nombramiento, el ex ministro de Bienestar Social de Carlos Maestro, de a poco va volviendo a los cargos, ya que fue elegido como presidente de Bigornia, el club emblemático de Rawson.





Lilita lo predijo





Antes del Grand Prix de Atletismo del Mercosur 2017, que se realizó en Paraguay durante el fin de semana que arrancó el viernes 5 de mayo, los deportistas comodorenses Mario Rodríguez y José Luis Chaile tuvieron un encuentro en el aeropuerto porteño con la diputada nacional Elisa Carrió.

No se sabe si fue por simpatías políticas o simplemente por cholulismo, pero lo cierto es que los atletas se sacaron una foto con Lilita que, luego de los agradecimientos, les aseguró que iban a hacer un buen papel en la competencia.

En el caso de Rodríguez, el atleta ganó las tres pruebas en menos de 24 horas (5 mil, 10 mil metros y 8 kilómetros cross). En tanto que Chaile (que debutaba en el plano internacional) hizo lo propio en los 5 mil metros y 8 kilómetros cross de su categoría.

Los logros de los comodorenses son muy importantes ya que se trata de una competencia que congregó a 500 personas.

Parece que Lilita, en lugar de las grandes denuncias y advertencias apocalípticas, podría dedicarse a los pronósticos deportivos, ya que, en esa faceta parece pegarle más que el recordado Guillermo Nimo con sus shic shic.





A China





La votación de la ley que pone límite al 2x1 fue una rápida respuesta del Congreso no solo al bochornoso fallo de la Corte en el caso Muñia, sino también a la posibilidad de que ese resquicio legal, que indirectamente fue impulsado por el Gobierno nacional, pueda ser aprovechado por otros genocidas y represores.

El proyecto de ley primero se votó en Diputados donde, como ya se informó, solo estuvieron presentes en la sesión del martes último tres de los cinco diputados nacionales por Chubut (Jorge Taboada, Ana Llanos y Santiago Igon), quienes acompañaron la sanción con su voto positivo.

El miércoles fue el turno del Senado, donde dos de los tres senadores chubutenses estuvieron presentes. Tanto Nancy González como Alfredo González Luenzo votaron por la positiva. El que faltó fue Mario Pais, quien al igual que uno de los ausentes en Diputados, Sixto Bermejo, está de viaje oficial a China, preparando el terreno para la visita del presidente Mauricio Macri.

Nelly Lagoria, la otra diputada ausente en la sesión, se lamentó profundamente no poder participar en esa histórica reunión legislativa, a la que no pudo asistir por una profunda bronquitis que la tiene en cama hace varios días.





El voto negativo





El pliego de la camarista comodorense Mercedes García Blanco para integrar el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, podría ser tratado en la sesión del 1 de junio, luego que la juez pase por la exposición en la Legislatura, donde tendrá que responder las preguntas de los diputados.

La votación no será sencilla para García Blanco ya que el pliego que fue impulsado por el gobernador Mario Das Neves no será acompañado por el pleno de lo que quedó del bloque del Frente para la Victoria. Su todavía titular, Javier Touriñan, confirmó que él lo votará negativamente.

"Esto surgió de común acuerdo entre el gobernador y Néstor Di Pierro, no fue un acuerdo político entre partidos, no es una ofrenda que le dan al FpV como dijo Jerónimo García", argumentó Touriñan, quien de inmediato recordó: "García Blanco no es afiliada al PJ, sólo es pariente de Di Pierro que hoy es dasnevista y no forma parte de este partido".





Será más adelante





El miércoles último iba a visitar esta ciudad el titular de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, que tenía previsto arrancar su actividad en el puerto, donde iba a recorrer la terminal marítima y ver en terreno los molinos eólicos que la operadora montará en Manantiales Behr.

Gutiérrez también tenía previsto reunirse con el gobernador Mario Das Neves y el intendente Carlos Linares, para terminar de cerrar algunos acuerdos y empezar a definir, en lo posible, el traslado definitivo de terrenos de YPF al municipio para que allí se asienten las nuevas viviendas de los afectados por el temporal.

La visita de Gutiérrez se suspendió porque los petroleros hicieron saber que si antes de venir, el titular de YPF no se resolvía positivamente la situación de los trabajadores de SP, el panorama iba a estar más que tenso.

Entre la tensión que surgió tras el plenario petrolero que reclamó cambios a la adenda firmada el 2 de mayo y los propios trabajadores de SP que estaban de guardia en el puerto -y que ya tenían resuelto

hacer una dura protesta-, Gutiérrez decidió cancelar su visita.





De rodillas





Luego del plenario del sábado 6, que reclamó a la conducción de Petroleros Privados cambios en la adenda firmada, el titular del gremio Jorge Avila viajó a Capital Federal para conseguir esas modificaciones.

En el medio de ese trabajo político, que hasta el momento no dio sus frutos, el sindicalista tuvo que enfrentar públicamente la dura posición asumida por la concejal e integrante de la comisión directiva de Petroleros Chubut, Sirley García, quien consideró un error la actualización firmada ya que entiende que con esa rúbrica "se había puesto de rodillas al gremio".

Avila no anduvo con respuestas diplomáticas y entre otras cosas, luego de defender el acuerdo que ahora busca modificar, aseguró: "la que está de rodillas es ella". La dura frase podría motivar una denuncia de García porque considera que la misma puede ser interpretada como una agresión de género.





¿Por qué no lo dijo antes?





Mientras la concejal discutía públicamente con Avila, algunos defensores del secretario general y de la estrategia del gremio, cuestionaron internamente a Sirley García por "no haber hablado antes" e incluso señalaron: "no lo hizo ni en el plenario".

En el mismo sentido, los "avilistas" aseguraron que el voto negativo de García en el plenario "no fue debidamente consignado" y defendían la frase utilizada por el secretario general, la de las rodillas, porque "se trata de una declaración entre pares, entre dirigentes sindicales".

Lo que no se pudo explicar hasta el momento es por qué se quiere negar lo firmado y algunos correos no deseados, no electrónicos sino de la vieja usanza y con algunos adjuntos pesados, que a modo de advertencia o amenaza en sus escritorios recibieron algunos delegados o miembros de comisión directiva que sí votaron como corresponde por la negativa en el plenario.





Lo firmado, firmado





Mientras Avila busca cambiar lo firmado, desde el Sindicato y a modo preventivo se envió una carta a San Antonio. En ella se le advirtió a la empresa que no debía modificar las condiciones de trabajo ni tomar determinaciones sobre el personal, en función de la adenda, ya que la misma "solo establece cambios para las nuevas contrataciones".

La respuesta de San Antonio fue inmediata y citando el texto de lo firmado deja en claro que lo firmado, firmado está. La respuesta motivó la protesta de delegados en la base de la empresa y el correspondiente dictado de una conciliación obligatoria.

Se desconoce si en la audiencia se trabajará sobre el texto firmado, como alega San Antonio, o sobre las intenciones de cambio que, tras la rúbrica, se tiene al menos desde uno de los dos gremios petroleros.





La interna en Cambiemos





Gustavo Menna ya tiene resuelto ser precandidato a la diputación nacional por el radicalismo. Pero seguramente no será el único precandidato y tendrá que afrontar el 13 de agosto las Primeras Abiertas Simultáneas Obligatorias de Cambiemos, ya que la postulación alternativa de Ignacio Torres, por el PRO, se sigue apuntalando desde el Gobierno nacional.

El otro que se anotó en esa contienda, como se había adelantado desde Banquina Política, es el comerciante José Perruccio, que en la última semana confirmó que luego de su reciente afiliación al partido de los globos amarillos y del presidente Mauricio Macri, pretende ser diputado nacional y para eso ya comenzó a generar propuestas y debates.





Tienen que hablar conmigo





Así dejó trascender el ex senador nacional y actual titular de la Unidad Fiscal que investiga el atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla.

La frase es hacia los ministros y operadores del Gobierno nacional que quieren imponer el nombre de Ignacio Torres como candidato a la diputación nacional por Cambiemos y, para que esto suceda, necesariamente debe bajarse Gustavo Menna de la pelea.

Con el triunfo ajustado de Margarita Green en la elección de la Convención radical del sábado, en Trevelin, Cimadevilla volvió a comunicar al Gobierno nacional que es él quien maneja el distrito Chubut.

En el medio de esta rosca interna, por la cual el ex senador radical busca bajar a su correligionario para favorecer al joven PRO, Cimadevilla tuvo que reconocer que fue funcionario durante la dictadura, cuando ocupó la delegación del Ministerio de Trabajo, algo que encendió alarmas en Balcarce 50, donde dicen que el chubutense ya no cuenta con el apoyo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio y de otro funcionario influyente como Marcelo Cano, director de Desarrollo Humano.

Por esa falta de apoyo y mientras rosquea en la interna, Cimadevilla quiere que la Unidad pase a depender del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el único apoyo con que hoy cuenta el ex senador en el Gobierno nacional.





Dos precandidatos





El gobernador Mario Das Neves encabezó el sábado, en Trelew, un multitudinario encuentro de concejales de Chubut Somos Todos de toda la provincia. Allí comenzó a calentar los motores para las PASO del 13 de agosto, en las que el partido oficialista competirá en el Frente Chubut Para Todos, que finalmente se conformará junto al PACh, Polo Social y el CET.

En la reunión, luego de asegurar que se trabaja para ganar en toda la provincia, Das Neves confirmó que posiblemente, tal como sucedió en la pasada elección en la interna para la intendencia de Trelew, en las PASO compitan dos listas.

Hasta el momento, el único precandidato lanzado dentro del oficialismo es, precisamente, el ex intendente de Trelew, Máximo Pérez Catán, pero el gobernador todavía no ungió a nadie y Máximo hoy no parece ser su candidato favorito. La posibilidad de que impulse por el Frente, nuevamente a Sixto Bermejo y Nelly Lagoria, o al vicegobernador Mariano Arcioni como paso previo para la Intendencia de Comodoro del 2019, sigue abierta.





Comodoro ausente





En la reunión con concejales de toda la provincia, no estuvieron los que en Comodoro representan a Chubut Somos Todos, Ricardo Gaitán y Norma Contreras.

Los ediles estuvieron ausentes porque, parece, no los convocaron en tiempo y forma sino más bien de apuro, cuando faltaban muy pocas horas para que el encuentro en Trelew se realizara. Contreras, fiel dasnevista, estaba de viaje por gestiones en Esquel. Y Gaitán, un tanto distanciado, se enteró sobre el pucho y por una tercera o cuarta línea, por lo que decidió seguir con la actividad que había programado de antemano. Es curioso lo que pasó con los ediles de Comodoro ya que, como siempre ocurre en cada elección, es en esta ciudad donde Chubut Somos Todos en general y Mario Das Neves en particular deben hacer pie para asegurar un buen resultado.





Sigue sumando





Más allá de la sugestiva ausencia de Comodoro, en la reunión del sábado, el gobernador Mario Das Neves y su frente demostraron que sigue sumando voluntades. En el encuentro participaron los concejales vecinalistas de Sarmiento y también lo hicieron los alineados con el intendente de Trelew, Adrián Maderna.

En la reunión también hubo dirigentes cercanos a Norberto Yauhar y esto motivó a que varios operadores confirmen que, próximamente, el Frente Chubut Para Todos recibirá los apoyos en firme de algunos intendentes del Frente para la Victoria.





Empanadas y pizzas





El temporal que sufrió Comodoro Rivadavia motivó, por cuestiones lógicas y políticas, que el intendente Carlos Linares levantara un pie del acelerador de la interna partidaria y se dedique, de lleno, a las gestiones y trabajos por la ciudad.

De todos modos, con las fechas encima y ya con otro papel y posicionamiento, Linares participó la semana pasada de una reunión política en Puerto Madryn. El encuentro, manejado en reserva, se realizó en el quincho del ex diputado nacional Carlos Eliceche.

Tal vez por la crisis o para cambiar o por falta de tiempo, en lugar de asado hubo pizzas y empanadas. Además del dueño de casa y de Linares, en la reunión estuvieron los diputados provinciales Blas Meza Evans y Javier Touriñan, y otros referentes como Néstor Hourcade, Raúl Fernández, Norberto Yauhar, José Arrechea, y Omar Burgoa.

Linares tomó distancia de las posibles expulsiones, sobre todo de su ex compañero de fórmula y amigo, Néstor Di Pierro. Respecto a las candidaturas, el jefe comunal dijo que el que quiera ser que busque los consensos y abrió el juego para todos. La postulación de Héctor González, de la otra línea interna, es la única hoy en pie en el FpV, así que el sector tendrá que decidir si apuntala esta o busca alguna otra alternativa, todo en una situación en la que Comodoro y Linares no pueden apostar de lleno por algún precandidato propio, como se suponía e impulsaba antes del temporal.





Un zafarrancho





El gobernador, Mario Das Neves, cuestionó el sábado al ex intendente de Gaiman, Gabriel Restuccia, de quien dijo "va a tener que devolver plata", al hacer referencia a las dificultades que enfrenta la actual administración, a cargo de Mariano García Aranibar, para afrontar a sus obligaciones.

"Gaiman es una localidad en la que, con mucho esfuerzo Mariano (García Aranibar) y su gente están trabajando, pero a veces tienen dificultades porque antes han hecho un zafarrancho", expresó.

"Hay denuncias y tienen que devolver plata, el ex intendente Restuccia, que está escondido, tiene que devolver bastantes pesitos", aseguró el mandatario provincial en una conferencia de prensa al término del encuentro que mantuvo con los concejales.





Carta documento





El viceintendente Juan Pablo Luque confirmó que envió una carta documento dirigida a una vecina de Rada Tilly, en la que pide que se retracte por la dura acusación que, en medio del temporal, realizó contra él por redes sociales. La acusación, que ya había generado una dura respuesta de Luque a un portal informativo de la cordillera, era que el viceintendente le había pedido al intendente de Rada Tilly, Luis Juncos, que enviara una máquina en medio del temporal para atender las dificultades que se presentaban en su casa en construcción en la villa.

Luego de la polémica, el propio intendente de Rada Tilly, dijo que la máquina se envió al lugar no por pedido de Luque sino porque es un lugar estratégico por donde bajaba el agua desde el cerro y generaba problemas a todos los vecinos. Ahora será la vecina en cuestión quien, no ya por redes sociales, sino por carta documento, deberá ratificar o desestimar su acusación.





Asado con cuero





El sábado, el intendente Carlos Linares encabezó, en Saavedra, un asado con vecinalistas. El encuentro sirvió para seguir ajustando los trabajos que se realizan para la reconstrucción de la ciudad y para agradecer desde el municipio a los dirigentes barriales por el esfuerzo y por las tareas efectuadas.

Linares estuvo acompañado por el viceintendente Juan Pablo Luque y gran parte de su gabinete, pero hubo algunos ausentes, que fueron especialmente criticados por los vecinalistas ante su ausencia. Otros, como el coordinador Fernando Vivas, la pasaron mal porque los vecinalistas, entre ellos Laura Chiguay del Quirno Costa, le reprocharon aparecer solo para la foto.