Le quitan la Amarok a un conductor ebrio

Intentó escapar de un control policial, pero fue interceptado a pocas cuadras. El test de alcoholemia arrojó 1,41 g/l de alcohol en sangre.

Personal de la Comisaría Sexta de Comodoro Rivadavia intervino este viernes a las 2:40 en un procedimiento realizado sobre la calle Raúl Cercós, entre Código 552 y 553.

Durante un patrullaje preventivo, los efectivos observaron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba de manera zigzagueante con dos ocupantes. Al interceptar el vehículo, constataron que el conductor presentaba signos evidentes de ingesta alcohólica y carecía del seguro obligatorio para circular.

En ese contexto, el hombre —identificado como R.S.F.— volvió a subir al rodado y huyó, lo que motivó una breve persecución por parte del personal policial a bordo del móvil RI 1217.

La interceptación se concretó a unas tres cuadras del lugar inicial. Posteriormente, se hizo presente personal de la Dirección de Tránsito municipal, bajo la supervisión del inspector Fernando Agüero, para llevar adelante las actuaciones correspondientes.

El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó un resultado positivo de 1,41 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante la infracción a la Ley Nacional de Tránsito, se procedió al secuestro del vehículo, que fue trasladado al corralón municipal.

Asimismo, se labró el acta de infracción tanto por la falta de documentación como por conducir en estado de ebriedad.