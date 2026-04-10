6 meses sin ellos: marchan esta noche por Pedro y Juana

La movilización será este viernes a las 20 en la plaza de la Escuela 83. Familiares denuncian falta de avances en la investigación e invitan a sumarse a familiares de otros casos sin resolver.

A seis meses de la desaparición de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, ocurrida el 11 de octubre de 2025, sus familiares renovaron el pedido de justicia y convocaron a una movilización para este viernes a las 20 horas en la plaza de la Escuela 83, en Comodoro Rivadavia.

La convocatoria fue impulsada por Aldana Botha (foto), hija de Morales, quien cuestionó la falta de avances en la investigación y rechazó la hipótesis de que se haya tratado de un accidente. Además, extendió la invitación a familiares de otras víctimas de casos sin resolver en la ciudad.

“Están invitadas todas las personas que tengan familiares víctimas, que estén atravesando situaciones similares y cuyos casos no hayan sido esclarecidos”, expresó Botha, al remarcar el carácter abierto de la movilización.

En ese contexto, advirtió sobre la acumulación de causas sin resolución y la lentitud de la Justicia. “Sabemos que somos muchos en Comodoro y, lamentablemente, siguen ocurriendo hechos donde las investigaciones avanzan con mucha demora. Queremos que esto se detenga de algún modo”, sostuvo.

Asimismo, apeló al compromiso de la comunidad: “Es muy necesario que el ciudadano común se involucre, porque estas situaciones pueden afectar a cualquier familia”.

“HAY MUCHAS PREGUNTAS SIN RESOLVER”

Respecto al caso puntual, Botha insistió en la necesidad de profundizar la investigación. “Ya se cumplieron seis meses de la desaparición de mi mamá y todavía no hay respuestas concretas sobre lo que ocurrió. Necesito que se investigue a fondo”, afirmó.

También manifestó sus dudas sobre la hipótesis de un accidente y planteó interrogantes que, según indicó, aún no fueron respondidos: “Si fue un accidente, ¿por qué no aparecieron? ¿Dónde están? Hay muchas preguntas sin resolver”.

En esa línea, señaló posibles inconsistencias en esa versión: “Si hubieran sufrido un accidente y salido a caminar, resulta difícil entender por qué no llevaron abrigo, comida o agua”.

Por otra parte, la familia recordó que el Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene vigente una recompensa de cinco millones de pesos por cada una de las personas desaparecidas, destinada a quienes aporten información que permita avanzar en la causa.

La movilización de este viernes buscará visibilizar el caso y reclamar respuestas, en un contexto de creciente preocupación por la falta de resolución en investigaciones similares en la ciudad.