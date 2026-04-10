Con la acreditación de haberes, las líneas retoman su funcionamiento en Comodoro Rivadavia, aunque persisten demoras hacia Rada Tilly.

Se levantó el paro en Comodoro pero sigue en Rada Tilly

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó este viernes al mediodía el levantamiento parcial del paro de transporte público que afectó a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly desde la medianoche, en reclamo por el pago de salarios adeudados.

Según explicó el dirigente Alejandro Quinteros, la medida de fuerza se inició debido a la falta de acreditación de los haberes en las cuentas de los trabajadores, lo que motivó la retención de servicios desde las 00:00 horas.

Con el transcurso de la mañana, la situación comenzó a normalizarse. “Con la confirmación de que se están acreditando los salarios, las líneas van a empezar a funcionar”, señaló Quinteros. En ese sentido, indicó que las empresas Patagonia Argentina y Diadema Argentina iniciaron los depósitos correspondientes.

De esta manera, se prevé que el servicio urbano en Comodoro Rivadavia se restablezca de manera progresiva durante la jornada. “Estimamos que cerca del mediodía el transporte estará normalizado”, precisó el dirigente.

No obstante, el escenario es diferente en Rada Tilly. La empresa Expreso Rada Tilly, encargada del servicio hacia esa localidad, aún no confirmó la reanudación de sus actividades. “Por ahora Rada Tilly sigue sin cambios, no hay novedades”, sostuvo Quinteros.

El paro generó un fuerte impacto en la movilidad urbana durante las primeras horas del día, afectando a miles de usuarios y complicando especialmente el normal desarrollo de las actividades educativas. De hecho, muchas escuelas optaron por suspender clases.