El intendente de Sierra Grande consideró que "la energía nuclear es el futuro"

El intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren marcó su opinión acerca de una posible instalación de una Planta Nuclear en la localidad rionegrina: "la energía nuclear es el futuro" pronunció el mandatario, aunque aclaró que por el momento no existe ninguna notificación oficial al respecto.

Tras las versiones que señalan que ya habría un lugar definido para la instalación de una Planta Nuclear en cercanías de Sierra Grande, Río Negro, el intendente de esa localidad, Nelson Iribarren, se manifestó con optimismo sobre la iniciativa.

Iribarren aclaró que si bien hasta el momento no se recibió desde Nación ninguna notificación oficial, " en unos diez días se tendrán novedades".

El mandatario manifestó que "oficialmente no existe nada, al municipio no le notificaron nada. Es una versión periodística, no hay información al respecto" y destacó que "se han generado muchas opiniones" al respecto.

El jefe comunal detalló - en comunicación con Radio Del Mar- que según los trascendidos, "el lugar - para instalar la planta- extraoficialmente sería Río Negro, pero no precisamente Sierra Grande".

Al ser consultado por su postura ante la posible instalación de una central nuclear en la localidad que gobierna, Iribarren expuso: "pienso en el futuro y la energía nuclear es el futuro".

"Es importante informar a la gente, hablar con propiedad, hay que opinar con fundamentos y bases sólidas", indicó el mandatario y aclaró que su opinión "es relativa" y llegado el momento "la decisión la va a tener la población".

Por último, Iribarri insistió que hasta ahora "no hay información oficial" aunque "dentro de unos 10 días tendríamos novedades de Nación".