En la Legislatura no se piensa en extraordinarias

Con el presupuesto aprobado en la última sesión ordinaria, celebrada el 15 de diciembre, en la Legislatura de Chubut no se piensa en el llamado a extraordinarias. En el Ejecutivo tampoco por estas horas se prevé una convocatoria, pero habrá que esperar el regreso del gobernador Mario Das Neves, previsto para el 2 de enero, para conocer qué resolverá en ese sentido. Los eventuales nuevos vetos, el acuerdo con los magistrados y las arenas silíceas tendrán que esperar tratamiento, en principio, hasta marzo.

La Cámara de Diputados de Chubut volverá a sesionar en marzo, salvo que el gobernador Mario Das Neves decida convocar a extraordinaria, tras el regreso de su breve licencia.

El eventual llamado del mandatario a sesiones fuera del período ordinario se da por ahora como desestimado en la Legislatura . Los diputados consultados ven la convocatoria como poco probable, ya que "no quedan realmente temas importantes para tratar", señalaron a El Patagónico.

Al haberse aprobado el Presupuesto Provincial 2017 en la sesión del 15 de diciembre último, y pese a las polémicas sobrevinientes dentro del peronismo y en relación a algunos artículos que no dejaron satisfechos al Ejecutivo, la Legislatura cerró el año sin dejar grandes temas sin tratamiento.





En la misma reunión legislativa, en la que se convalidó el ejercicio financiero por 40.000 millones de pesos para el próximo año, los diputados decidieron no tratar el proyecto de declarar de utilidad pública a las arenas silíceas del Valle (para su uso en la producción no convencional de hidrocarburos) y el nuevo acuerdo con los magistrados. Se trata de temas que eran de interés del Ejecutivo, pero que los diputados sin diferencia de bloque, entienden que no son tan trascendentes para convocar a una extraordinaria.

Para evitar problemas judiciales y embargos de cuentas, por no haberse tratado el nuevo acuerdo con los magistrados, los diputados decidieron prorrogar la ley de emergencia económica, que pone un freno a las demandas que podrían hacer los jueces en función de su reclamo de actualización salarial.

Respecto a las arenas silíceas, en el tratamiento en comisiones y pese al informe que en el umbral de la última sesión realizó el ministro de Hidrocarburos, Sergio Bohe, está claro que el bloque mayoritario (el PJ-FpV) no ve como urgente este tema que dicho sea de paso, tampoco genera un entusiasmo enfático en Chubut Somos Todos.

Sin esos dos temas que al Ejecutivo le importaba que la Legislatura resuelva antes del fin del período ordinario, y con el nuevo mecanismo para la designación de Graciela Mercedes García Blanco al Superior Tribunal de Justicia en marcha, "todo parece indicar que no habría extraordinaria", argumentaban ayer algunos diputados consultados por este diario.





LOS VETOS Y LA MINISTRO AL SUPERIOR

En el Ejecutivo, a partir de la breve licencia del gobernador Mario Das Neves, ayer nadie preveía un llamado a sesión extraordinaria pero, en este Poder a diferencia con lo que sucedía en el Legislativo, tampoco se descartaba. Los funcionarios consultados recordaron siempre la importancia política que el gobernador le asigna a ese llamado con el que, entiende, también marca diferencias con la Legislatura.

En el Ejecutivo y como elementos para fundamentar una eventual convocatoria, se habla de los vetos que podrían imponerse al artículo 18 del presupuesto (que estableció la distribución del excedente del endeudamiento internacional para el desarrollo de obra pública) y por otro a la ley por la que se rehabilitaron las licencias sindicales para los gremios del Estado.

Pese a lo adelantado por los ministros de Educación, Gustavo Castán y de Economía, Pablo Oca, los vetos para esa parte del presupuesto y para las licencias no se produjeron. Será el vicegobernador Mariano Arcioni, hasta el 2 de enero a cargo del Ejecutivo, quien resuelva si se llevan adelante o no.

De todos modos, al estar en receso la Legislatura, esos eventuales vetos no tendrían peso efectivo hasta marzo, cuando la Cámara retorne a la actividad y comience a correr el plazo para ver si insiste con las leyes sancionadas.

El pliego de Graciela Mercedes García Blanco para integrar el Superior Tribunal de Justicia, en reemplazo de Daniel Rebagliati Russell –quien se acogió a la jubilación-, ya está en marcha, pero no debe tratarse en la Legislatura, ya que este será el primero que seguirá los pasos que marca la nueva reglamentación, que impone la publicación de la intención en Boletín Oficial, algo que se hizo el 5 de diciembre.

A partir de esa publicación comenzaron a correr los plazos para el tratamiento del pliego, que antes se elevaba directamente a la Legislatura, donde ahora observan con atención el mecanismo que incluye: registro de observaciones, convocatoria a los Colegios y Asociaciones Profesionales, y una audiencia pública. Recién, luego de todos estos pasos, el pliego llega a la Cámara de Diputados.