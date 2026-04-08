Comodoro y Madryn consolidan alianzas estratégicas

El objetivo es impulsar la innovación y la economía del conocimiento en la Patagonia

El Municipio, a través de Comodoro Conocimiento, avanzó en la firma de dos convenios de cooperación con la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo y la Cámara Madrynense de Empresas y Emprendedores TIC, con el objetivo de fortalecer el ecosistema regional de innovación y promover un modelo de desarrollo productivo basado en el conocimiento.

El acto se realizó este martes en Puerto Madryn. Allí, Zárate suscribió sendos convenios con el titular de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD), Santiago Arnoldi, y con la presidenta de la Cámara Madrynense de Empresas y Emprendedores TIC (CAMEETIC), Claudia Romina González, en el marco de una serie de acciones que buscan integrar al sector productivo, empresarial y tecnológico de la región patagónica.

Las iniciativas se inscriben en el trabajo que la Agencia impulsa junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), orientado a consolidar el sistema de innovación regional mediante la construcción de una hoja de ruta y un mapa de actores estratégicos. En ese sentido, Zárate destacó que “estos convenios representan un paso clave para ampliar el sistema de innovación regional”.

Asimismo, el funcionario remarcó que “la articulación entre sectores es fundamental, ya que la innovación no se construye de manera aislada, sino que requiere cooperación, una visión compartida y el trabajo conjunto entre el Estado, las empresas y el sistema científico-tecnológico”.

Del mismo modo, subrayó el rol del sector tecnológico en este proceso donde “el sector TIC es central en la transformación de la matriz productiva. Trabajar junto a empresas y emprendedores tecnológicos nos permite acelerar la innovación, generar nuevas oportunidades y potenciar la economía del conocimiento”.

EL PROTAGONISMO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TECNOLOGICO

Desde el sector empresarial, Santiago Arnoldi valoró la firma del acuerdo como una herramienta clave para el desarrollo regional. “Los tiempos están cambiando y también la forma de impulsar el desarrollo, tanto desde el sector empresarial como desde el sector público. Por eso, la articulación público-privada es cada vez más necesaria para construir un trabajo más integrado y con mejores perspectivas”, sostuvo.

Además, resaltó la importancia de “contar con datos concretos del territorio que permitan generar información de alto valor y construir estadísticas para desarrollar nuevas y mejores estrategias para fortalecer los distintos sectores económicos de la provincia”.

En la misma línea, valoró el rol de las principales ciudades de la provincia, al afirmar que “Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn son, desde hace muchos años, dos de los principales polos que impulsan la economía provincial. Avanzar en un trabajo conjunto es clave para dejar atrás los esfuerzos aislados y consolidar una estrategia común de desarrollo”.

Por su parte, Claudia Romina González enfatizó que “este convenio nos permite fortalecer los vínculos hacia otras ciudades de la provincia dado que nos encontramos en un periodo de provincialización de la Cámara, así como colaborar en el desarrollo de un ecosistema TIC cooperativo de la Patagonia, promoviendo la articulación con el sector público y generando nuevas oportunidades para empresas y emprendedores tecnológicos”.

Finalmente, resaltó que la cooperación entre instituciones es clave para el desarrollo del sector, ya que “este acuerdo abre la puerta a proyectos conjuntos, formación, generación de conocimiento y desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto real en la región”.

LOS CONVENIOS

Ambos convenios establecen la creación de lazos de cooperación permanente para el desarrollo de acciones conjuntas, entre ellas la conformación de equipos interdisciplinarios, la asistencia técnica, la elaboración de proyectos y estudios, la organización de eventos, cursos y seminarios, y la articulación de programas de innovación y emprendimiento.

Asimismo, contemplan la posibilidad de avanzar en convenios específicos que permitan definir líneas de acción concretas, recursos, financiamiento y cronogramas de implementación.

Los acuerdos tendrán una duración inicial de tres años, con renovación automática, y contarán con un comité coordinador encargado de impulsar, monitorear y evaluar las acciones que se desarrollen en su marco.