Habló la joven que denunció a jugadoras de hockey: "No fue consentido"

María contó detalles de su denuncia por abuso sexual contra un grupo de deportistas. “Me dijeron que dejara de joder, que éramos solo mujeres”, expresó.

María, la joven que denunció a un grupo de jugadoras de hockey del Club Alemán de Mendoza por presunto abuso sexual, volvió a hablar luego de que la Justicia reabriera la causa e imputara a seis de las acusadas. "Me dijeron que dejara de joder, que éramos solo mujeres", expresó.

“Nunca me imaginé esto. Iba con la idea de que me iban a teñir el pelo nada más y me encontré con un escenario que no imaginé y tampoco me habían dicho. Todo fue completamente por sorpresa y no fue consentido”, indicó María en una entrevista televisiva.

La denuncia se realizó en abril de 2023 pero la causa había sido archivada el año pasado cuando la fiscal a cargo consideró que no existía delito penal porque “no hubo contacto físico directo”. Ahora, una revisión del caso obligó al Ministerio Público Fiscal a avanzar con la imputación y reabrir el expediente judicial.

Sobre el hecho, la presunta víctima recordó que todo sucedió dentro del baño club en horas de la tarde mientras había mucha actividad en el lugar: “No era la única, había otras cinco chicas. Estaba en estado de shock. Tenía los ojos vendados y no sabía lo que pasaba. No me salía decir que me quería ir. En ese momento tenía 16 años y estaba rodeada de diez adultas a las cuales yo siempre admiré. No entendía lo que me estaban haciendo, se estaban riendo, se burlaban y yo no entendía lo que estaba pasando".

Y precisó: “Principalmente eran tocamientos. Me tocaban el cuerpo con diferentes mezclas. Me obligaron decir ‘gol’ y me metieron una salchicha en la boca a la fuerza y una morcilla dentro de la bombacha”.

Por el caso, seis jugadoras de hockey del Club Alemán de Mendoza fueron imputadas por “abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas”. Otras cuatro también fueron citadas por la Justicia y se espera su imputación en los próximos días.

“Nos hicieron sacar el top y nos pusimos unos papeles para taparnos los pezones. Cuando me sacaron la venda me di cuenta de que nos estaban filmando y les pedí que no lo hagan. Me dijeron que dejara de joder, que éramos solo mujeres. A mí se me veía todo”, contó la joven.

“En el baño estaban solo las jugadoras de Primera y mis otras cinco compañeras que vivieron lo mismo que yo. Estábamos encerradas en un baño”, completó.

Qué dijo la madre de la denunciante: "No tuvimos respuesta del club"

Analía, madre de la joven, contó qué sucedió luego de ese día: “Cuando terminó el partido fuimos a retirarlas y salió muy angustiada. Me imaginé que podía ser algo del partido, pero en el auto nos comentó que le habían pedido un pacto de silencio respecto a cosas que habían pasado y le dije que nos tenía que contar”.

Luego de que María le contara los hechos, tomaron contacto con los dirigentes del club y con el entrenador del equipo: “Les dijimos que era un delito, que no podían tocar las partes íntimas de ninguna persona ni utilizar elementos de ningún tipo. No tuvimos respuesta del club”, aseguró.

"Fue un golpe fuerte porque es el lugar en donde se crió, no nos imaginamos nunca que en un deporte donde hay disciplina y valores podía pasar algo así”, indicó en diálogo con Telenoche. Según informó, luego de hacer la denuncia, otras personas le comentaron que habían vivido este tipo de situaciones dentro del deporte y “es una práctica habitual”.

“La fiscal María de la Mercedes Moya no tomó en serio este caso y lo archivó. Ahí hicimos una audiencia con el juez de Garantías, que apartó a la fiscal y por eso pasamos a otros fiscales”, indicó la mamá de María.

Respecto a la inexistencia de otras denuncias, Analía contentó: “Era seis y fuimos la única familia que denunció. Eso es responsabilidad de cada familia. Es muy difícil que chicas menores de edad denuncien a su grupo de pertenencia, no es sencilla la decisión. No juzgamos a las demás familias. Mucha gente se quedó callada durante mucho tiempo respecto a estas prácticas. Se agente de camio no es sencillo”.