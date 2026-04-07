Imputaron a 10 jugadoras de hockey por abuso sexual durante un ritual de iniciación

La Justicia avanzó contra integrantes del Club Alemán por un presunto episodio de abuso grupal ocurrido en 2023. “Me preguntaban si era virgen”.

Una celebración deportiva terminó en una denuncia de extrema gravedad en Mendoza. La causa judicial, iniciada hace casi dos años, tuvo un nuevo avance con la imputación de diez jugadoras de hockey, señaladas por haber cometido abuso a una adolescente durante una práctica violenta durante la fiesta por el ascenso a la Primera División del Club Alemán.

La Justicia imputó a las jugadoras por presunto abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas en perjuicio de otra compañera que, en ese momento, tenía 16 años.

El caso había sido archivado el año pasado por una fiscal que consideró que no había delito penal porque “no hubo contacto físico directo”. Sin embargo, una revisión del órgano superior reabrió el expediente y obligó al Ministerio Público Fiscal a avanzar con la imputación.

Tras la decisión judicial, la defensa del grupo de jugadoras acusadas solicitó la nulidad del proceso hasta que intervenga un juez.

El relato de la víctima: “Me preguntaban si era virgen”

La joven, cuyo nombre se mantiene en reserva por tratarse de un delito de instancia privada, contó que todo ocurrió el 20 de abril de 2023, cuando el plantel concentraba en las instalaciones de Guaymallén para disputar un torneo regional.

“Yo iba a que me tiñeran el pelo. Era lo único que pensé que me iban a hacer. Por las ganas de pertenecer, dije ‘tengo que pasarlo’. Nunca supe que me filmaron hasta que me sacaron la venda. Yo no di consentimiento para nada. Me sentí tan humillada, yo se los dije. Una hora y media riéndose de mí, mientras decían hasta cosas de mi mamá”, relató la víctima, que actualmente tiene 18 años, en diálogo con el diario mendocino Los Andes.

La denuncia detalla que la capitana de la Primera fue a buscar a las menores y las llevó al baño del club, donde las hicieron formar fila y pasar de a una. Les ordenaron desnudarse y cubrirse el pecho con papeles u hojas sujetadas con cinta. “Después nos vendaron los ojos con toallitas femeninas. Me preguntaban si era virgen, me sacaron la toalla y una decía ‘dale, dale, que la M. te quiere ver la c…’”, siguió la adolescente.

El relato es estremecedor. Le pusieron desde salchichas en la boca hasta ají picante en los labios, a pesar de que la joven advirtió que era alérgica. “Me sentí vulnerable, humillada, y sentí tanto miedo de que reaccionaran mal si les decía que me quería ir, que no podía hablar”, expresó.

También las obligaron a ponerse “en cuatro patas” y simular ser perros, mientras recibían comentarios sexuales y risas. “A la cuenta de tres, griten gol, pero con mucha emoción”, fue otra de las consignas antes de que les metieran embutidos en la boca.

La joven denunció que todo fue filmada sin su consentimiento y que después, en el chat del grupo, una de las agresoras le advirtió: “Si vos hablás, saltamos todas”. P ero, según la víctima, “al final nadie saltó. Una dijo ‘no nos van a creer’. Creo que no hablaron por querer seguir jugando en Primera, por seguir perteneciendo”.

Ahora, la víctima decidió exponer públicamente este tipo de “ritos” que son tradicionales en el mundillo del hockey “para que esto no se repita y no tengan que vivirlo las nenas de 10 años que entrenaba”.

La defensa de las jugadores de hockey acusadas

Fernando Peñaloza, el abogado de un grupo de las jugadoras acusadas, anticipó a Mendoza Post: “Vamos a oponernos y pedir la nulidad de las imputaciones. No estamos ante un hecho que sea un delito”.

El letrado cuestionó el origen del conflicto judicial y aseguró que, en un principio, la intención era llegar a una conciliación con un pedido de disculpas. “Cuando vieron el negocio, una demanda en dinero al Club Alemán, cambiaron claramente la tesitura. Es un dato que está materializado en el expediente”, afirmó.

Peñaloza también remarcó que, según su versión, “era una bienvenida en la que la jugadora la pasó mal porque se hicieron juegos, chistes o bromas que no le gustaron”. Además, señaló que la situación fue colectiva: “Esto se le hizo a seis chicas, a todas se les hizo lo mismo. No es que a ella se la abusó y al resto no. Las otras cinco no dijeron nada, de hecho, los padres se han presentado muy molestos a declarar, diciendo que sus hijas nunca se sintieron agredidas sexualmente”.

En paralelo, la defensora oficial Mariana Silvestri - en representación de cuatro de las acusadas - apuntó directamente contra la forma en que se tomó la decisión. Sostuvo que el fiscal avanzó “con una inusitada premura” y atendiendo únicamente el pedido de la querella (que representa a la denunciante), mientras que dejó de lado un planteo previo de nulidad que ya habían hecho las defensas.

Con este argumento, la letrada hizo un planteo formal, pidió la nulidad de esa resolución y que el proceso quede en suspenso hasta que intervenga un juez.

El debate judicial

La causa judicial tuvo idas y vueltas. Al principio, una fiscal archivó el caso al considerar que no hubo contacto físico directo, sino mediado por objetos. Pero los abogados de la víctima apelaron y un juez determinó que los hechos constituyen abuso sexual simple.

Ahora, el Fiscal en Jefe ordenó al fiscal de instrucción, Mauro Perassi, avanzar con la imputación de las diez jugadoras por abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas. Este delito prevé una pena de tres a 10 años de prisión. Sin antecedentes y con la pena mínima, las acusadas podrían esperar el juicio en libertad.

En paralelo, avanza una demanda civil millonaria que rondaría los 100 millones de pesos.

Desde el club Alemán reconocieron el fuerte impacto de la denuncia y aseguraron que se realizaron charlas para evitar que estos hechos se repitan.