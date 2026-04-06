"Tati" Leclercq admitió haber consumido propofol con el anestesista muerto

La médica residente involucrada con el escándalo del robo de fármacos reveló su vínculo con Alejandro Zalazar.

Chantal “Tati” Leclercq, la médica residente del Hospital Rivadavia, reveló haber consumido propofol con Alejandro Zalazar, el anestesista que fue hallado muerto en su departamento de Palermo. Sus declaraciones se conocen en el marco de la investigación por el robo de medicamentos.

El testimonio fue presentado ante el Ministerio Público Fiscal a través de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires luego de una reunión realizada a principios de marzo entre la residente de tercer año y autoridades del Hospital Rivadavia para abordar la situación. A partir de ese encuentro, la información fue remitida a la Justicia.

Hasta el momento, los principales imputados son Hernán Boveri y Delfina “Fini” Lanusse, quienes están vinculados a la realización de "fiestas" durante las cuales, según la investigación, se habrían utilizado fármacos de uso quirúrgico fuera del ámbito médico.

Durante su declaración, Leclercq confirmó que consumía distintas sustancias junto a Lanusse y que “en una sola oportunidad” utilizó propofol junto a Zalazar. Según precisó, ese episodio ocurrió fuera del ámbito hospitalario y no se trató de una práctica reiterada.

Además, según detallaron en C5N, la residente reconoció haber consumido drogas recreativas incluso antes de ingresar a la residencia médica en 2023. También admitió el uso de sustancias propias del ámbito quirúrgico, como ketamina, fentanilo y midazolam, las cuales, según se investigan, habrían sido robadas del hospital Rivadavia para ser utilizadas en contextos privados.

En su testimonio, “Tati” detalló que la última vez que consumió drogas de quirófano fue en septiembre de 2025. Sin embargo, luego aclaró que volvió a ingerir sustancias recreativas en enero de 2026 durante un viaje a Colombia que realizó junto a Lanusse.

Tati Leclercq no se encuentra imputada en la causa que investiga el robo de fármacos del Hospital Italiano, así como tampoco en el expediente sobre la muerte de Zalazar. Sin embargo, quedó en medio del entramado de vínculos personales que rodea a los protagonistas del caso.

Leclercq es médica y, según reconstrucciones periodísticas, mantiene una relación de amistad con Lanusse que se remonta a los años de formación en la Universidad Austral, donde ambas coincidieron durante la carrera.

Tras esa etapa académica, continuó su carrera como residente de Anestesiología en el Hospital Rivadavia, donde habría coincidido con Alejandro Zalazar, el anestesiólogo de 31 años cuya muerte por sobredosis el pasado 20 de febrero fue el punto de partida de la investigación.

A diferencia de Lanusse, Leclercq no figura imputada en el expediente. Sin embargo, su nombre ingresó formalmente a la causa a partir de una ampliación de denuncia presentada el 9 de marzo por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.

Fue entonces cuando Leclercq fue convocada a declarar y realizó un “relato circunstanciado de su historial de consumo”, que luego fue incorporado al expediente judicial.