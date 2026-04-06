Volcó un camión con aceite de oliva y lo saquearon

Un transporte brasileño volcó por evitar una mala maniobra de adelantamiento de una camioneta en la ruta 40, chocó con otro camión y volcó. No hubo heridos.

Un camión que llevaba aceite de oliva chileno volcó en la Ruta 40 a la altura de Perdriel, distrito de Luján de Cuyo, en Mendoza, tras una mala maniobra de una camioneta. Decenas de personas se acercaron a agarrar la mercadería que todavía estaba en buenas condiciones.

Este domingo se viralizó un video de Julaa Greco, una instagramer, que documentó cómo la gente se acercaba a buscar los productos al camión e intentaba llevarse algunas botellas. “¿Sabes cómo estamos? Cagados de hambre”, dijo un señor con más de doce cajas de aceite de oliva en su camioneta. Otras personas agarraban los aceites que les cabían en los brazos. “Dale, manoteá”, le dijo Greco a su acompañante.

El camión Scania, de origen brasileño, se dirigía hacia el norte cuando una camioneta Toyota Hilux --que circulaba en la misma dirección-- hizo una maniobra para pasar a otro vehículo y lo encerró. El camionero giró hacia la banquina para evitar el impacto de la camioneta, pero terminó chocando contra un camión Volvo estacionado. Por este impacto, el Scania volcó. Las autoridades confirmaron que ninguno de los conductores necesitó atención médica y que no hubo heridos.

El incidente ocurrió minutos antes de las 16.30 del sábado frente a la estación de servicio de Perdriel, donde funciona una playa de camiones. La policía vial y los bomberos tuvieron que esforzarse para controlar la situación y dejar el tránsito expedito.

Página 12