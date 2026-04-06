Cortaron el agua en 12 barrios de zona norte por una nueva avería

La interrupción del servicio comenzó este lunes a las 14 y afecta a sectores de zona norte de Comodoro Rivadavia. No hay horario estimado de normalización.

Este lunes 6 de abril, a partir de las 14:00, se interrumpió el suministro de agua potable en doce barrios de la zona norte de Comodoro Rivadavia debido a una avería detectada durante la mañana en el subacueducto Arenal–Ciudadela.

Los sectores afectados por el corte son Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Km 17, Km 18, René Favaloro, Ciudadela, Caleta Córdova y Centenario.

Desde el área de Saneamiento y el sistema de Acueductos y Acuíferos de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informaron que, por el momento, no se cuenta con un horario estimado para la restitución del servicio.

Asimismo, se indicó que en los barrios Km 8 y Próspero Palazzo podría registrarse baja presión en las conexiones domiciliarias.

Ante esta situación, se solicita a los vecinos hacer un uso racional del agua disponible hasta que se normalice el servicio.