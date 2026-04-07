La víctima tenía 23 años. La Fiscalía investiga el móvil del crimen y espera los resultados de la autopsia. Hay un sospechoso detenido.

Fue a una fiesta y desapareció: encontraron su cuerpo dentro de una heladera

Un trágico desenlace sacudió a la provincia de Santa Fe este lunes, luego de que fuera hallado sin vida un joven que era intensamente buscado en la ciudad de Funes. Se trata de Ramiro Fabián Nast, de 23 años, quien había desaparecido el pasado viernes tras asistir a un festejo.

El hallazgo del cuerpo se produjo alrededor de las 16.30 en una zona residencial ubicada en inmediaciones de calle Paysandú y Tomás de la Torre, cerca de avenida Córdoba, a varias cuadras del lugar donde había sido visto por última vez.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, el despliegue incluyó la participación de bomberos y personal especializado, quienes trabajaron bajo estricta reserva y mantuvieron el área acordonada durante varias horas.

Tras el macabro hallazgo, la Justicia investiga un homicidio y ya tiene un sospechoso de 29 años bajo custodiapolicial. Sin embargo, la policía busca a otros dos hombres que podrían haber participado en el asesinato y el posterior ocultamiento del cuerpo de la víctima.

En medio del dolor que atraviesa la familia de Ramiro Fabián Nast, su madre, Yanina, ofreció declaraciones a la prensa tras confirmarse el hallazgo del cuerpo en una vivienda de Funes. Visiblemente afectada, la mujer agradeció el apoyo recibido y recordó a su hijo como “un joven con un corazón muy grande”. Yanina relató que la última comunicación que tuvo con Ramiro fue el viernes por la noche, antes de que su teléfono quedara apagado, lo que marcó el inicio de la búsqueda.

La desaparición de Ramiro en Funes

Ramiro Nast había desaparecido el viernes por la noche, después de asistir a una fiesta en la zona de la garita 16, en la localidad santafesina de Funes. Desde ese momento, su familia inició una desesperada campaña para encontrarlo.

Su mamá, Yanina, encabezó el pedido de ayuda, difundiendo fotos, datos personales y señas particulares - tales como un tatuaje en la mano - con la esperanza de obtener alguna pista que permitiera dar con el paradero de su hijo.

Vecinos y allegados a la familia de Ramiro se movilizaron y colaboraron en las tareas de rastreo durante todo el fin de semana, hasta que finalmente, cerca de las 16.30 de este lunes, apareció el cuerpo del joven desaparecido en la zona de Paysandú y Tomás de la Torre, a pocas cuadras de la avenida Córdoba.

El operativo comenzó pasadas las 18, cuando Protección Civil convocó a los Bomberos Voluntarios de Funes y a la Brigada de Búsqueda y Rescate Acuático.

Al llegar al lugar, los brigadistas constataron la presencia de un cuerpo dentro de una heladera, ubicada en el zanjón sur de la vía férrea, en un sector con gran caudal de agua.

Para poder extraer los restos de la víctima del canal Salvat, el equipo tuvo que asegurar la heladera con cuerdas, montar una pasarela metálica y usar el malacate de un patrullero.

La causa pasó inmediatamente a ser investigada como un homicidio. Voceros de la Unidad Regional II informaron que, en el lugar del hecho, fue aprehendido un hombre presuntamente vinculado con la desaparición y posterior muerte de Ramiro. Según fuentes policiales, el sospechoso habría estado relacionado con el joven desde el inicio de la investigación, aunque hasta el momento no se confirmó el posible motivo del crimen.

El caso quedó a cargo de la fiscal Noelia Navone, quien ordenó la presencia de peritos del Gabinete Criminalístico para realizar las tareas de rutina sobre el cuerpo y recolectar pruebas en la zona.