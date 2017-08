Fue apuñalado en el barrio San Cayetano y permanece en estado delicado

Noeila, sobrina de Rubén Carrillo(43), denunció ayer que su tío fue apuñalado por dos personas en el barrio San Cayetano por lo que tuvo que ser operado en el Hospital Regional.

Según la denuncia, Carrillo había asistido el sábado a una cena familiar en inmediaciones de la Seccional Sexta. Eran las 1:30 de ayer cuando decidió retirarse y caminar por la avenida Polonia para tomar un remis que lo llevara a su domicilio.

La sobrina de Carrillo relató que su tío se encontró con un hombre y una mujer que le exigieron que les entregara sus pertenencias. Cuando llegó ala (carnicería) Lalas aparecieron dos personas y le empezaron a decir que entregue todas las cosas. Él les dijo que no tenía nada y dice que empezaron a ponerse cada vez más pesados hasta que mi tío les tira un puñetazo pero no sabe a quién le pegó”, describió.

Mi tío no se acuerda qué fue lo pasó, pero los ladrones comenzaron a correr en dirección hacia la comisaria y él se fue hacia el (gimnasio) Maracaná.

Pero cuando da unos pasos se da cuenta que tiene un corte atrás de la oreja, uno en el muslo y otro en la panza. No sabe cómo fue cortado y comenzó a sentirse mal, agregó.

Inmediatamente, Carrillo pidió auxilio por teléfono a dos amigos que continuaban en lacena familiar y estos lo trasladaron al Hospital Regional.

"Cuando llegó al hospital, le dijeron a mi tío que las heridas eran superficiales y no hizo la denuncia porque no sabía quiénes eran los agresores.

Pero después hicieron una tomografía y resultó que no era superficial. Entonces lo subieron al quirófano de urgencia, porque las heridas ponían en riesgo su vida. La operación empezó a las 13:30 y lo bajaron a las 20. Le sacaron una parte del intestino y algunos cortes, que no eran profundos, los suturaron.

Estamos en la espera cómo evoluciona, manifestó. Asimismo, Noelia aseguró que su tío no es una persona violenta y que nunca ha tenido problemas de ningún tipo.

Mi tío salió de una cena y lo apuñalaron porque le querían quitar las cosas. No se acuerda de nada y no sabemos cómo lo agredieron. No sintió los cortes y pensamos que con la misma desesperación no se dio cuenta que lo habían agredido”, describió.

Esperamos que los médicos nos digan cómo evoluciona porque estas dos personas, si se los puede llamar de esta manera, lo dejaron tirado a mi tío para arrebatarle las pocas cosas que tenía en su poder, añadió.

La sobrina de Carrillo también manifestó que realizarán la denuncia para encontrar a los culpables.

“Nosotros vamos a hacer la denuncia porque no sabemos cómo está mi tío. Si no vienen los oficiales, nosotros nos vamos a acercar a la comisaría porque esto no puede quedar así. A mí tío casi lo matan", lamentó.