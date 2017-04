El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 18 abril 2017 Temer admitió que el juicio político a Dilma fue por venganza El actual titular del Ejecutivo de Brasil, Michel Temer, admitió que el impachment fue motivado por un chantaje de su aliado, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, hoy detenido en la Operación Lava Jato.

A un año de la tumultuosa sesión de la Cámara de Diputados de Brasil que dio curso al juicio político de Dilma Rousseff, el presidente Michel Temer admitió que el impachment fue motivado por un chantaje de su aliado, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, hoy detenido en la Operación Lava Jato.

Una porción de diputados que votaban "contra la corrupción" para destituir a Rousseff por maniobras presupuestarias y en nombre de Dios y la familia en muchos casos hoy están incluidos en la lista de investigados del Supremo Tribunal Federal (STF) a causa de que la emprasa Odebrecht delató que les dio dinero en forma ilegal, sea como coima o para financiar campañas.

En ese marco, la revelación que hizo Temer el domingo al canal Bandeirantes vuelve a abrir aquel episodio en medio de la parálisis política que generó la delación de Odebrecht.

Dijo Temer que Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil (PMDB) abrió el juicio político contra Rousseff cuando el Partido de los Trabajadores (PT) se negó a protegerlo en el comité de ética de la Cámara de Diputados por haber escondido cuatro cuentas en Suiza.

Rousseff anunció que acudirá a la corte, nuevamente, para intentar demostrar que el juicio político fue "desvío de poder" para favorecer a la sobrevida de Cunha, detenido y procesado por el juez Sergio Moro en Curitiba, tras haber sido destituido por falta de decoro luego de haber completado su obra, la destitución de la mandataria.

Rousseff fue suspendida el 12 de mayo al aceptar el Senado el proceso abierto por Diputados y luego destituida el 31 de agosto. En ese marco, la defensa de Rousseff insistió ante el Supremo Tribunal Federal que el delito -violación de la ley de responsabilidad fiscal- no era un crimen de responsabilidad contra la Constitución y que el proceso fue abierto por Cunha para intentar escapar de las investigaciones.

Ahora, el caso vuelve debido a que Temer, el domingo a la noche, reveló que Cunha le dio curso desde la presidencia de Diputados a un pedido de juicio político contra Rousseff porque el Partido de los Trabajadores (PT) no lo había protegido en la comisión de ética.

"La prueba de que fue una venganza la ha dado Temer, por eso acudiremos nuevamente al Supremo Tribunal Federal. Eduardo Cunha aceptó el proceso luego de fallar en chantajear al gobierno de Dilma. Los derrotados en las elecciones no lograron vencer en las urnas e intentaron la conspiración vía impeachment", dijo el abogado de Rousseff y ex ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo.

El juicio político acusaba a Rousseff de haber violado la ley de responsabilidad fiscal al haber alterado las partidas presupuestarios, usando créditos de bancos públicos, para cumplir con los programas sociales, como el plan de agricultura familiar.



