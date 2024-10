A la China Suárez la mordió un lagarto y terminó en el hospital

La China Suárez volvió a captar la atención de sus seguidores este fin de semana luego de compartir una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram que generaron preocupación y sorpresa. El sábado por la tarde, en vísperas del Día de la Madre, la actriz mostró una foto de su mano ensangrentada, lo que desató una oleada de preguntas e inquietud entre sus fanáticos.

“Pasaron cosas”, escribió La China en la imagen, acompañando el texto con emojis que reflejaban su frustración y dolor. En la foto, se veía su dedo mayor cubierto de sangre, mientras que añadía con humor: “Ignoren mis uñas (estoy grabando en una cárcel)”, haciendo referencia a su participación en la segunda temporada de El Marginal.

Poco después de la publicación que alarmó a sus seguidores, la actriz llevó tranquilidad a todos al subir una nueva foto, esta vez acompañada de su hija Rufina. “Ya salí de la guardia. No perdí el dedo, por suerte. Ahora les cuento”, escribió, aliviando la preocupación inicial. Fue entonces cuando La China decidió contar la historia detrás del incidente en un video que compartió desde su casa, acompañada por sus hijos.

“Estábamos todos en la cama elástica y de la nada pasa un lagarto overo, que son bastante grandes y vive en nuestro jardín”, comenzó relatando la actriz. Según explicó, su perra, Sakura, instintivamente atacó al animal y, en su intento de separarlos, el lagarto mordió su dedo.

Rufina, la mayor de sus hijas, intervino en el relato: “Mi mamá fue corriendo a separarlos y el lagarto le mordió el dedo. Lo tiró, fuimos al hospital”. A pesar del susto, la pequeña subrayó lo importante del hecho: “Que salvaste al lagarto”, algo que La China también resaltó como un logro personal.

Una vez de regreso de la guardia, la actriz mostró que, aunque su dedo estaba vendado, no sufrió fracturas y podía moverlo sin problemas. “Por suerte no me fracturó”, contó con alivio, antes de agregar que el lagarto era más grande de lo que imaginaba, casi como un “mini cocodrilo”.

Tras narrar el incidente, la China Suárez salió nuevamente al jardín de su casa para revisar el estado del lagarto y lo grabó mientras este salía de la pileta. “Él vive en nuestro jardín hace meses y es inofensivo. Respetamos su espacio y le dejamos comida, solo mordió porque se estaba defendiendo de mi perra”, explicó en sus redes, dejando claro que ni el animal ni su perra sufrieron daños graves. “Gracias a Dios que siempre me cuida y no fue nada grave. El lagarto está bien, mi perra también, lo mío fueron heridas superficiales y como ya tenía la antitetánica, solo me dieron antibióticos”, detalló.

A modo de reflexión, la actriz cerró el relato con una mezcla de humor y satisfacción. “¿Qué aprendí? Nada, volvería a hacer lo mismo jajajaja. Como le dije a Rufi, es mi instinto y además no soy miedosa, no me paralizo ante estas situaciones, y estoy contenta de haberlo salvado”, concluyó, reafirmando su carácter protector y valiente ante la situación.